Oasis en San Lorenzo: sorpresa total por el anuncio sobre Liam y Noel Gallagher

Sorpresa en San Lorenzo por el anuncio sobre Oasis en Argentina

Oasis se presentará tanto el sábado 15 como el domingo 16 de noviembre del 2025 en el Estadio Monumental de River Plate, pero antes pasarán por la cancha de San Lorenzo debido a un vínculo con el "Ciclón" que se conoció en las últimas horas. El mismo tiene que ver con uno de los temas más famosas de la banda inglesa que la hinchada del elenco de Boedo adaptó en 2017.

De esta manera, el club se sumó a los demás equipos de nuestro país que palpitan los recitales del emblemático grupo de música que regresó a los escenarios tras 16 años. Es que Liam y Noel Gallagher, seguidores de Manchester City, dejaron atrás sus diferencias por el momento y estarán en la casa del "Millonario". De hecho, ya llegaron juntos a la Argentina, aunque se hospedan en hoteles diferentes.

Según trascendió, los Gallagher están grabando un documental y uno de los sitios elegidos de nuestro país es nada más y nada menos que el Pedro Bidegain de la Ciudad Autónoma de Buenos AIres. El motivo es justamente la utilización del hitazo Wonderwall para crear una canción que, de vez en cuando baja, de las tribunas del recinto. Por supuesto, los hermanos son futboleros: la foto con Diego Armando Maradona y el fanatismo por el City de su ciudad natal son algunos de los ejemplos, pero ahora la hinchada "Azulgrana" sueña con que estén en su estadio antes de tocar en Núñez.

San Lorenzo será parte del documental de Oasis en Argentina

Desde las cuentas Recibimientos Casla y Escuela de Tablones publicaron un flyer con una imagen de la banda, el comunicado convocando a los hinchas a acercarse a la cancha este sábado 15 de noviembre a las 16 horas y un video con los simpatizantes cantando el tema. El sector elegido es debajo de la popular local, donde se juntarán los fanáticos y se espera la presencia de los Gallagher. Por supuesto, en caso de que suceda se dará antes de dar su primer recital en River horas más tarde.

En cuanto al equipo de Damián Ayude, jugará recién a las 19.15 en el mismo recinto contra Sarmiento de Junín por la última fecha del Torneo Clausura. El "Ciclón", ya clasificado a los playoffs del campeonato, quiere terminar lo más arriba posible tanto en la tabla del certamen como en la anual, en la que mantiene viva la ilusión de meterse en la Copa Libertadores 2026. Antes, los hinchas tendrán la oportunidad de ser parte de un hecho ligado a Oasis en su casa.

El posteo sobre el documental de Oasis en Argentina que se filmará en cancha de San Lorenzo

La letra de la canción de San Lorenzo adaptada de Wonderwall de Oasis

Te sigo siempre voy a todos lados

te aliento más allá del resultado...

Cuervo te vinimo' a ver,

San Lorenzo no podés perder...

Y dale y dale, dale San Lorenzo,

dale Matador, quiero ser campeón

La letra de Wonderwall, tal vez el máximo éxito de Oasis

Cuándo juega San Lorenzo vs. Sarmiento de Junín: hora, TV y cómo ver el partido online

El "Ciclón" recibirá al "Verde" el próximo sábado 15 de noviembre a las 19.15 en el Estadio Pedro Bidegain, por la fecha 16 del máximo certamen del fútbol argentino. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales ESPN Premium o TNT Sports (servicio de cable más el del Pack Fútbol). En tanto, el streaming irá por sus propias plataformas Disney+ y TNT GO, además de otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.