Chiqui Tapia en AFA le dio un nuevo ultimátum a San Lorenzo en plena crisis: "Los pasos a seguir"

Chiqui Tapia en AFA le dio un nuevo ultimátum a San Lorenzo: "Los pasos a seguir"

El predio Lionel Andrés Messi de la AFA en Ezeiza fue el lugar elegido una vez más por Claudio "Chiqui" Tapia para llevar a cabo la reunión con Marcelo Moretti y quienes hoy integran la cúpula de San Lorenzo. Por supuesto, el objetivo fue solucionar la crisis que atraviesa la institución, lo que hasta el momento no sucedió después de dos encuentros. Posteriormente, la Asociación del Fútbol Argentino publicó un tajante escrito en su página web explicando la situación y cómo procederá.

En principio, el actual presidente cuervo que protagonizó un escándalo hace unos meses y desató todas las polémicas posteriores no renunciaría a su cargo, mientras sus compañeros de Comisión Directiva piden la acefalía. Al no haber una resolución al respecto, la entidad madre del fútbol local no vería con malos ojos ocuparse de lo dirigencial del club de Boedo. De hecho, lo dejó en claro comunicando que en los próximos días determinarán los pasos a seguir. Mientras tanto, Sergio Costantino asoma con sus planes para llegar a la presidencia en una Comisión Directiva transitoria, pero todavía no hay detalles de lo que sucederá más allá del ultimátum de AFA.

El comunicado de AFA sobre la situación de San Lorenzo

En el día de la fecha, en el Predio Lionel Andrés Messi se llevó a cabo la segunda reunión entre el Presidente de AFA, Claudio Tapia, y los miembros de la Comisión Directiva y Asamblea del Club Atlético San Lorenzo, a fin de escuchar y tratar de lograr un consenso sobre la vida política e institucional de la entidad.

Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos de la Casa, no ha existido un acuerdo donde se establezca un proyecto político en beneficio de San Lorenzo. Dicha situación provoca que, en los próximos días, sea la AFA quien determine los pasos a seguir, respetando siempre las vías estatutarias a fin de cumplir la resolución judicial vigente.

Cómo sigue todo en San Lorenzo tras la reunión

En los próximos días, tal como adelantó la AFA, se hará cargo de los pasos a seguir en San Lorenzo. A su vez, tendrá que llevarse a cabo una reunión de Comisión Directiva convocada por Marcelo Moretti para definir el rumbo o llegar a un acuerdo en medio de la crisis para que finalmente se dé la acefalía o surja una nueva Comisión. De esta manera, todo dependerá de la decisión que tome Claudio "Chiqui" Tapia a la brevedad para evitar aún más problemas en el club y también para la Asociación del Fútbol Argentino.

El mensaje de un dirigente de San Lorenzo tras la reunión con el Chiqui Tapia en AFA

Marcelo Culotta, ex candidato a presidente del "Ciclón" que participó de las recientes reuniones, rompió el silencio en sus redes sociales y lanzó un contundente mensaje sobre lo que sucederá en el club: "Respetando el estatuto y con la situación que vive hace más de un año San Lorenzo, dejamos claro la posición en la AFA que salida estatutaria, real y viable es la acefalía como primer paso, luego que la Asamblea de Socios convoque y elija la Comisión Directiva transitoria, más el llamado a elecciones para legitimar autoridades. Lo dicho tantas veces, debe llevarse a cabo por el bien de la institución. Se va a realizar la convocatoria a reunión de Comisión Directiva como lo marca el fallo judicial".