Que es de la vida del "Beto" Acosta, ídolo de San Lorenzo

Beto Acosta con la camiseta de San Lorenzo en su última etapa en el club.

Pensar en el "Beto" Acosta es referirse a uno de los delanteros más legendarios que dio el fútbol argentino en las últimas décadas. Un jugador claramente identificado con la camiseta de San Lorenzo, pero que todo futbolero recuerda con cariño. De esos nueves congelados en el tiempo, que aún repleto de canas, seguía rompiendo redes frente a todo arco que se cruzara y en todo estadio.

Un jugador también muy identificado con la Universidad Católica, donde también es ídolo. Que pasó por Boca Juniors, por Sporting Lisboa de Portugal, por el fútbol japonés y que surgió de Unión, con distintas etapas en el Ciclón. Campeón de la Copa América con la Selección Argentina y que, una vez retirado, brilló en el Showbol tirando paredes con Diego Armando Maradona. Hoy su presente sigue ligado al fútboil, el deporte que supo darle tantas alegrías.

Qué es de la vida del "Beto" Acosta

En la actualidad, el "Beto" Acosta trabaja como director deportivo de Real Pilar, club que milita en la Primera B Metropolitana. Al contar que lo llevó a tomar desafío, el delantero expresó que conocía previamente al presidente de la institución, César Mansilla. "Me hizo cumplir uno de los grandes sueños en el fútbol, que fue jugar al fútbol con mi hijo cuando él estaba en Fénix y yo estaba como mánager del club. Volví a ponerme los cortos a los 41 años y jugamos cinco o seis partidos oficiales con mi hijo y fue la cosa más maravillosa que me pasó", explicó el ex goleador en diálogo con Clarín.

Beto Acosta en la actualidad.

Así fue como después de ese contacto estrecho que mantuvieron, Mansilla lo convocó a formar parte del proyecto de Real Pilar. Además, Acosta tiene en el presente su propia academia en el mismo predio donde dirige la formación de chicos. Y resalta, absolutamente convencido del camino adoptado: "Hoy me siento realizado, feliz porque no le enseñamos solo a patear una pelota, sino valores como el compañerismo".

Por qué no eligió ser entrenador "Beto" Acosta

Sobre la posibilidad de ser director técnico, Acosta la descarta de raiz. "No me gusta ser entrenador", asegura Acosta, quien considera "no estar capacitado" para la función. Con Maradona, viajó por distintos lugares del país por el showbol. Con "Pipo" Gorosito, compartió una gran dupla que brilló en San Lorenzo, en la Universidad Católica de Chile y también en Yokohama Marinos. Y de todos los equipos en los estuvo, asegura que se hizo "de San Lorenzo", por el lazo especial que generó en sus cuatro etapas.

Beto Acosta con Pipo Gorosito, ídolos en San Lorenzo y Universidad Católica.

Los clubes en los que jugó "Beto" Acosta

Unión de Santa Fe

San Lorenzo de Almagro

Toulouse FC

Boca Juniors

Universidad Católica

Yokohama Marinos

Sporting de Lisboa

Fénix

Los títulos que ganó el "Beto" Acosta

Torneos Nacionales

Copa Chile – Universidad Católica (Chile) – 1995

Primera División de Chile (Apertura) – Universidad Católica (Chile) – 1997

Primeira Liga – Sporting de Lisboa (Portugal) – 1999/2000

Supercopa de Portugal – Sporting de Lisboa (Portugal) – 2000

Torneos Internacionales