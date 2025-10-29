AFA suspendió al árbitro que echó al hijo de Chiqui Tapia en Barracas Central vs. Boca

AFA suspendió al árbitro que echó al hijo de Chiqui Tapia en Barracas vs. Boca

Horas después del cruce entre Barracas Central y Boca Juniors en el que el "Xeneize" se impuso por 3 a 1, el árbitro de dicho encuentro recibió una suspensión tras la expulsión a Iván Tapia, el hijo del presidente de la AFA. El volante vio la segunda amarilla por parte de Nicolás Lamolina a raíz una supuesta infracción contra Leandro Paredes que no existió -la primera fue también por un ida y vuelta con el campeón del mundo minutos antes- y esta acción dio lugar en una sanción. Igualmente, no fue la única polémica de la tarde en la cancha del "Guapo" durante el triunfo del elenco de Claudio Úbeda.

Distintas jugadas a lo largo de los 90 minutos llamaron la atención del público por los errores de la terna, pero sin dudas lo sucedido con el ex San Lorenzo no pasó para nada desapercibido. Esto dejó al dueño de casa con diez y lo condicionó cuando el encuentro estaba 0 a 0, más allá de que luego sacó ventaja con el golazo de Rodrigo Insúa. Posteriormente, el visitante aprovechó la ventaja de tener un hombre más y dio vuelta el partido contra un Barracas que no contó con una de sus figuras, lo cual "castigó" Federico Beligoy.

La AFA sancionó a Lamolina tras expulsar al hijo de Chiqui Tapia en Barracas vs. Boca

Beligoy, a cargo de la Dirección Nacional de Arbitraje, tomó la determinación de suspender por una fecha a Nicolás Lamolina después de la expulsión a Iván Tapia y otros errores durante el cotejo en cuestión. De esta manera, el colegiado no estará al frente de ningún partido durante la fecha venidera del Torneo Clausura que comenzará este viernes 31 de octubre. Por supuesto, la directiva del ex árbitro no tardó en trascender debido no sólo a la acción que encendió el escándalo, sino quién fue el protagonista que vio la segunda amarilla incluso sin merecerla.

Nicolás Lamolina fue suspendido tras la expulsión a Iván Tapia en Barracas Central vs. Boca Juniors

Cabe destacar que la autoridad del encuentro no pudo recurrir al VAR en esa jugada ya que la "infracción" sobre Paredes no cortaba una ocasión manifiesta de gol. Si bien con la segunda amarilla debía echar a Tapia, no era una acción "revisable" para que la analice con la herramienta de video que tanta controversia genera en el fútbol hoy en día. Lo cierto es que el hijo del "Chiqui" se retiró del campo de juego sin merecerlo y el árbitro fue sancionado por dicho suceso.

