La chicana de Milton Giménez que enciende la previa del Boca vs. River: “Estamos…”

Gimenez señaló que se quedarán con clásico destacando el buen momento de Boca

A falta de poco más de una semana para que se produzca la llegada de un nuevo Superclásico en el fútbol argentino, Milton Giménez hizo una declaración que encendió la previa, debido a que dejó un mensaje más que claro que tiene como destinatario a River Plate. Uno que dispone de un condimento bastante especial, ya que una victoria de Boca Juniors puede generar la presencia de varios problemas en el adversario.

El atacante del "Xeneize" fue clave en el triunfo frente a Barracas Central porque se despachó con un doblete que permitió empatar el marcador y obtener la ventaja, que después se extendió gracias al tanto de Miguel Merentiel. Es por ello que los medios fueron a buscarlo tras el final de la jornada y le realizaron una consulta sobre el partido que se disputará en la Bombonera en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025.

“El clásico lo vamos a ganar porque estamos bien”, expresó Milton Giménez en contacto con los periodistas. Una frase que no pasa desapercibida, debido a que River se encuentra en un momento deportivo más que delicado y con la figura de Marcelo Gallardo tambaleando en lo que respecta a su continuidad. Un nuevo golpe podría generar que no llegue al final de la temporada en el rol de entrenador.

Por otro lado, la victoria del "Xeneize" tendrá un importante peso en lo que respecta a la tabla anual y más que nada en los equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026. Es que quedaría asegurado el regreso del equipo después de dos temporadas sin poder disputarla. Además se confirmaría que el “Millonario” no entraría, pero obtendría un ingreso a la Copa Sudamericana, o clasificaría pero a la instancia de repechaje.

Milton Giménez sería titular en el Superclásico

Hace unos días, Boca emitió un comunicado por medio de su cuenta de X (Ex Twitter) que encendió varias alarmas de cara al Superclásico contra River. “El jugador Edinson Cavani presenta una inflamación de la bursa del psoas derecho, motivo que retrasa su vuelta al entrenamiento junto al grupo”, expresó el Departamento Médico de Fútbol Profesional.

Una lesión que puede llegar a demandar entre cinco y tres semanas en ser superada, por ende el ex Banfield podría ya quedar confirmado dentro de la formación titular y gestar una dupla con Miguel Merentiel. Un jugador que cuenta con un pasado más que particular y que hace ruido cada vez que se cruza con River.

Giménez es hincha de River

“Soy hincha de River, antes iba a la cancha, ahora hace mucho que no voy pero supe ir a la platea con familia y amigos. De la época que iba a la cancha me gustaban mucho Ortega, Cavenaghi”, enfatizó en una entrevista con el programa radial Cómo Te Va hace un tiempo. Algo que no le importó a Juan Román Riquelme al momento de contratarlo.