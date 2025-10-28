Qué necesita Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2026: los resultados y partidos que le quedan

Leandro Paredes, líder de este Boca.

Boca atraviesa un semestre muy especial en todo sentido. Atravesado por lo que fue la pérdida de Miguel Ángel Russo y con un semestre que hasta el momento no es malo en lo deportivo, pero viene muy condicionado por decepciones anteriores y una necesidad que se vuelve una obligación para el club: la de volver a jugar la Copa Libertadores desde fase de grupos después de dos años de ausencia.

Bajo las órdenes de Claudio Úbeda y con Leandro Paredes como principal referente, el plantel tiene por delante una sola coimpetencia en lo que queda del año, que es el Clausura. Ya se quedó afuera de copas internacionales a comienzos de este año en el repechaje de Libertadores contra Alianza Lima de Perú y quedó afuera de Copa Argentina de manera temprana frente a Atlético Tucumán, por lo que todo pasa por el torneo de liga.

Qué necesita hacer Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2026

La primera posibilidad que tiene Boca para clasificar seguro a la Copa Libertadores 2026 es salir campeón del Clausura 2026. Entraría directo a fase de grupos.

La otra chance es la de quedar entre los tres primeros puestos de la tabla anual, donde tiene que quedar entre los dos mejores para entrar de forma directa o tercero para ir a fase 2 (repechaje). Con Rosario Central ya clasificado y tres partidos pendientes, casi que compite mano a mano con River.

Si sale campeón Argentinos Juniors de Copa Argentina o alguno de los equipos que compite arriba, liberaría un cupo y le daría una ventana más para clasificar.

Claudio Úbeda, DT de Boca.

Qué sucede en caso de que igualen dos equipos en puntos en la tabla anual para entrar a Copa Libertadores

Se expresa al respecto en el artículo 24 del reglamento del Torneo de la Liga Profesional que "en caso de igualdad en puntos entre dos o más equipos en algunas de las posiciones de la Tabla General de Posiciones 2025 (...) la misma se definirá de la siguiente forma: