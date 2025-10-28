Cómo quedó la tabla anual tras la victoria de Boca vs. Barracas Central

La tabla anual del 2025 que decide la clasificación a las Copas experimentó un cambio significativo con la concreción de los partidos de Boca Juniors y Rosario Central. El "Xeneize" recuperó este lunes su partido contra Barracas Central, postergado tras la noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, y se impuso por 3 a 1. Por su parte, Rosario Central recuperó los 45 minutos restantes ante Sarmiento en Junín de la fecha 7 y terminó ganando ese encuentro por 1 a 0, gracias al gol de Di María de penal.

Así quedó la tabla anual luego del triunfo de Boca vs. Barracas Central

Rosario Central - 62 puntos (Copa Libertadores). Boca Juniors - 53 puntos (Copa Libertadores). River Plate - 52 puntos (Copa Libertadores - Fase de repechaje). Argentinos Juniors - 51 puntos (Copa Sudamericana). Deportivo Riestra - 51 puntos (Copa Sudamericana). Racing Club - 46 puntos (Copa Sudamericana). Lanús - 46 puntos (Copa Sudamericana). San Lorenzo - 46 puntos (Copa Sudamericana). Tigre - 45 puntos (Copa Sudamericana). Barracas Central - 44 puntos.

Boca se impuso por 3 a 1 ante Barracas Central en un encuentro marcado por la expulsión temprana de Iván Tapia a los 14 minutos del primer tiempo. Rodrigo Insúa había adelantado al Guapo con un golazo desde fuera del área. Sin embargo, el equipo dirigido por Claudio Úbeda dio vuelta el resultado en el segundo tiempo con un doblete de Milton Giménez y otro tanto de Miguel Merentiel. Con este triunfo, el conjunto azul y oro acumuló 53 puntos en la clasificación general producto de 15 victorias, ocho empates y seis derrotas.

El triunfo le permitió a Boca trepar del quinto al segundo puesto de la tabla anual con 53 unidades. Tanto el primer lugar como el segundo de la tabla anual clasifican directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, mientras que el tercer puesto, en el que hoy está River, clasifica a la fase de repechaje. El Millonario quedó ahora en tercer lugar con 52 unidades, detrás de Boca y de Rosario Central, que lidera cómodamente con 62 unidades. A falta de cuatro fechas, el Canalla ya tiene asegurada su participación en el certamen más importante de Sudamérica.

La zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026 también presenta una situación apretada. Racing Club, Lanús y San Lorenzo comparten el sexto puesto con 46 puntos, mientras que Tigre suma 45 y Barracas Central acumula 44 unidades tras no sumar en su partido de hoy. El panorama puede modificarse sustancialmente según los resultados de las próximas jornadas y la liberación de cupos por parte de los equipos que logren títulos nacionales o internacionales. Platense ya aseguró su lugar en la Libertadores al consagrarse campeón del Torneo Apertura 2025. El otro lugar lo decidirán Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina.

Boca deberá mantener su rendimiento en los tres compromisos que le restan para asegurar su clasificación directa al torneo continental. El equipo visitará a Estudiantes de La Plata en la próxima fecha, donde no contará con Leandro Paredes por acumulación de tarjetas amarillas. Posteriormente, recibirá a River Plate en el Superclásico del 9 de noviembre en lo que podría ser un virtual duelo mano a mano para definir el segundo lugar y cerrará el certamen ante Tigre en La Bombonera. Estos encuentros serán determinantes para definir las posiciones finales de la tabla anual.