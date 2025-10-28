¿Llega al Superclásico con River? La nueva lesión de Cavani

El delantero está en duda para el partido ante Estudiantes

La lista de concentrados de Boca para visitar a Barracas Central expuso una nueva ausencia que genera bastante ruido entre los hinchas, debido a que se confirmó una vez la baja de Edinson Cavani. Esto encendió varias alarmas, ya que se acerca el Superclásico con River que se disputará dentro de dos semanas y en un contexto más que especial pensando en la próxima temporada.

“Edi es un jugador súper importante estando dentro y fuera de la cancha. Hoy fue importante en la previa del partido por la arenga que le inculca a sus compañeros sobre cómo salir a jugar el partido. Se nota un compromiso en general lindo de todos, entendiendo que cualquiera puede entrar y salir”, señaló Claudio Úbeda en conferencia de prensa en referencia a la figura del uruguayo.

El parte médico de Boca sobre Cavani no habla del tiempo de recuperación

La salida de Edinson Cavani de la lista de concentrados es producto de un problema físico que no le permite moverse con normalidad en el campo de juego. “El jugador presenta una inflamación de la bursa del psoas derecho, motivo que retrasa su vuelta al entrenamiento junto al grupo”, señaló Boca por medio de un comunicado que se difundió en su cuenta oficial de X (Ex Twitter).

“La decisión va a pasar por nosotros al ver quién está mejor. Exclusivamente pasa por eso. Esperaremos a que Edi esté al 100% y después lo analizaremos”, expuso el entrenador. Esto permite entender que Claudio Úbeda dejaría de lado al uruguayo pensando en el partido ante Estudiantes de la fecha 14. Una decisión que está enfocada en contar con sus servicios en el Superclásico que se disputará en la siguiente jornada.

De acuerdo con lo que se desprende desde la medicina, la nueva dolencia del atacante uruguayo puede desaparecer en un lapso que va de cinco días a tres semanas dependiendo del grado de intensidad. Es por ello que el paso de las jornadas será fundamental para tener conocimiento de si se perderá solo el duelo ante el Pincha o también tendrá que ver el clásico ante el “Millonario” desde uno de los palcos de la Bombonera.

Las lesiones de Cavani en Boca

Uno de los jugadores más apuntados por su rendimiento en cancha es Edinson Cavani, debido a que colecciona una serie de lesiones desde que se produjo su incorporación al plantel de Boca. Al punto que se registran 12 problemas físicos que le impidieron sumar minutos en varios compromisos tanto en el plano nacional como en el internacional.

Los registros exponen la presencia de desgarro miofascial, dolores musculares, problemas en los muslos, lesión muscular, lesión vertebral, desgarro muscular del gemelo, golpe, varias lesiones musculares como también golpes. Esto arroja más de 150 jornadas con el delantero uruguayo trabajando de manera diferenciada para quedar habilitado a pisar un campo de juego.

