Fútbol argentino: cómo están las tablas de posiciones para playoffs y la tabla anual para Libertadores y Sudamericana

Así quedaron todas las tablas de posiciones del fútbol argentino: anual, clasificación a playoffs y descensos.

Este lunes, Boca Juniors derrotó a Barracas Central por 3 a 1 en el encuentro pendiente de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. A falta de tres jornadas para el cierre de la fase regular, las definiciones por los puestos de descenso, las peleas por obtener cupos para competiciones internacionales y la clasificación a los playoffs en el fútbol argentino están al rojo vivo. En esta recta final, son más de diez los equipos que disputan los tres cupos para la Copa Libertadores 2026 (dos directos y uno para fase previa) y los seis para Copa Sudamericana. Por otra parte, en la zona baja de la tabla anual, son ocho los conjuntos que pelean por no bajar a la Primera Nacional.

La Zona A es el grupo más parejo en esta edición del certamen local: hay una diferencia de tan sólo cuatro puntos entre el líder y el undécimo del escalafón. Con nueve unidades en juego, Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero marchan punteros con 21, con Boca Juniors y Unión de Santa Fe como escoltas con 20. Mientras que Defensa y Justicia tiene 19, hay cinco conjuntos (Argentinos Juniors, Belgrano de Córdoba, Tigre, Racing Club y Barracas Central) igualados en 18; por diferencia de gol el 'Bicho', el 'Pirata' y el 'Matador' son los que, de momento, clasificarían a los octavos de final. Por último, Banfield se mantiene cerca con 17 unidades y Huracán, con 16, se ilusiona a pesar de su flojo presente.

Del otro lado, Deportivo Riestra y Rosario Central lideran la tabla con 27 puntos, seguidos de cerca por Lanús (26) y Vélez Sarsfield (25). Un poco más atrás, River Plate marcha quinto con 21 y San Lorenzo sexto con 19; San Martín de San Juan cuenta con 17 y hay un triple empate entre Atlético Tucumán, Sarmiento de Junín e Instituto de Córdoba en la octava posición con 15 unidades (el 'Decano' es el que queda octavo momentáneamente). Talleres de Córdoba está undécimo con 14 y Gimnasia y Esgrima La Plata lo sigue con 13, dos equipos que mantienen sus chances de clasificar.

Cómo quedan los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura al cierre de la fecha 13

Central Córdoba de Santiago del Estero (1ro Zona A) vs. Atlético Tucumán (8vo Zona B).

Estudiantes de La Plata (2do Zona A) vs. San Martín de San Juan (7mo Zona B)* .

. Boca Juniors (3ro Zona A) vs. San Lorenzo (6to Zona B).

Unión de Santa Fe (4to Zona A) vs. River Plate (5to Zona B).

Defensa y Justicia (5to Zona A) vs. Vélez Sarsfield (4to Zona B).

Argentinos Juniors (6to Zona A) vs. Lanús (3ro Zona B).

Belgrano de Córdoba (7mo Zona A) vs. Rosario Central (2do Zona B).

Tigre (8vo Zona A) vs. Deportivo Riestra (1ro Zona B).

*En caso de descender, San Martín de San Juan no podrá disputar los playoffs del Torneo Clausura; en tal caso, será reemplazado por el siguiente en la tabla (Atlético Tucumán), y el lugar del 'Decano' será para el 9no posicionado (actualmente, Sarmiento de Junín).

Qué equipos tienen chances de clasificar a competencias internacionales en 2026

Rosario Central alcanzó 62 unidades y ya aseguró un lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores. Al cuadro rosarino lo siguen Boca Juniors con 53, River Plate con 52, Argentinos Juniors y Deportivo Riestra con 51. El 'Millonario', que disputará el Superclásico frente al 'Xeneize' en la anteúltima fecha, se quedó sin chances de obtener un cupo por Copa Argentina, una posibilidad con la que sí cuenta el 'Bicho': el cuadro de La Paternal enfrentará el próximo miércoles 5 de noviembre a Independiente Rivadavia de Mendoza en la final y obtendrá un boleto si sale campeón.

Un poco más abajo, Racing Club, Lanús y San Lorenzo están en la línea de 46 puntos, y se ilusionan con un tropezón de los de arriba y un sprint final para pelear, al menos, por un repechaje a la Libertadores. Mientras tanto, ocupan puestos de Sudamericana al igual que Tigre, que tiene 45. Más abajo están Barracas (44), Huracán con 43 y Estudiantes de La Plata, con 42, se mantienen cerca y luchan por un lugar en una competencia internacional el próximo año.

Cómo está la lucha por el descenso en la máxima categoría del fútbol argentino

En esta edición, los dos equipos que descenderán a la segunda categoría del fútbol argentino serán el último de la tabla anual y el último de la tabla de promedios. Actualmente, Aldosivi (24) ocupa ambos lugares, por lo que el segundo descenso sería para el anteúltimo de la anual. De momento, son cinco los equipos que buscan escaparle a ese puesto: San Martín de San Juan (26 puntos), Godoy Cruz (27 puntos), Talleres de Córdoba (27 puntos), Gimnasia y Esgrima La Plata (29 puntos) y Newell's Old Boys (30 puntos). Sarmiento de Junín tiene las mismas unidades que la 'Lepra', pero también adeuda un encuentro.

La pelea por el descenso en el fútbol argentino.

El 'Santo' tiene dos duelos ante rivales directos: en la próxima jornada enfrentará al 'Tomba' en una nueva edición del clásico cuyano, mientras que cerrará su participación en el Clausura contra Aldosivi después de medirse ante Instituto de Córdoba. La "T", que perdió ante River en su última presentación y es el otro club complicado con el descenso, jugará con Vélez, Platense e Instituto para mantener la categoría.