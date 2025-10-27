La emotiva convocatoria de Gustavo Costas para los hinchas de Racing antes del duelo con Flamengo: "Sueño"

Gustavo Costas convocó a los hinchas de Racing a "despedir" al plantel: el mensaje del DT de la 'Academia'.

Este miércoles 29 de octubre a partir de las 21:30 horas en Argentina, Racing Club enfrentará a Flamengo en el Cilindro de Avellaneda por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. La 'Academia' se ilusiona con dar vuelta la serie luego de caer por 1 a 0 ante el 'Mengao' en la ida disputada en el Estadio Maracaná, con el objetivo de meterse por primera vez desde 1967 en la final del certamen. En la previa de este encuentro, el entrenador Gustavo Costas realizó una convocatoria especial para los hinchas de cara a uno de los duelos más importantes de la institución en los últimos años.

Desde su cuenta de Instagram, el DT invitó a los fanáticos a despedir al plantel y manifestarles su apoyo en la calle Diego Milito este lunes 27 a las 19 horas, justo antes de que los futbolistas se dirijan hacia Pilar para una concentración especial. "Quiero invitarlos a todos para dar el apoyo a estos jugadores que dejan la vida por nuestros colores. Sabemos que todos juntos podemos lograr este sueño que tanto buscamos tantos años. Si estamos juntos, lo vamos a poder lograr. Vamos con todo la Academia carajo", expresó Costas.

Qué jugadores son baja para el partido de vuelta entre Racing y Flamengo en las semis de la Copa Libertadores

El cuadro de Avellaneda deberá afrontar este importante compromiso con una baja de peso: Santiago Sosa no estará presente después de que se confirme que sufrió una fractura en el seno maxilar superior derecho, producto de un choque con su compañero Marcos Rojo. Por el momento, hay dos alternativas para reemplazarlo en la "Academia": que ingrese Juan Ignacio Nardoni y el esquema continúe con el 4-3-3, con Bruno Zuculini y Agustín Almendra junto al ex Unión de Santa Fe en la mitad de la cancha. La otra variante es que el sistema mute a un 3-4-3 y que entre un zaguero, que podría ser Marco Di Césare o Agustín García Basso.

Santiago Sosa sufrió una dura lesión en su maxilar superior derecho y no estará presente en el partido de vuelta.

Por otra parte, el conjunto brasileño que dirige técnicamente Filipe Luis no podrá contar con Pedro, una de sus figuras. Finalizada la ida en Río de Janeiro, se confirmó que el delantero de 28 años padeció una fractura en el antebrazo derecho que le demandará casi un mes de recuperación, razón por la que tampoco jugará contra la 'Academia'.

¿Cuándo juegan la vuelta Racing vs. Flamengo? Hora, TV en vivo y streaming

La revancha se disputará el miércoles 29 de octubre del 2025 a las 21.30 horas en el "Cilindro" de Avellaneda, con la transmisión en vivo en la televisión de Telefe y Fox Sports. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de MiTelefe, DGO, Telecentro Play, Cablevisión Flow y Disney+.

¿Qué necesita Racing para eliminar a Flamengo y clasificar a la final?