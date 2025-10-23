Dolor en Racing por el parte médico oficial de Santi Sosa tras el golpazo de Marcos Rojo

Marcos Rojo mandó a su propio compañero, Santiago Sosa, al hospital en Racing.

Santiago Sosa terminó en el hospital luego del golpazo que le propinó su propio compañero Marcos Rojo, sobre el final de Flamengo vs. Racing por la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2025. Con el transcurrir de las horas, el club de Avellaneda confirmó que el ex River Plate padeció la fractura en el seno maxilar superior derecho.

Por lo tanto, quedó descartado para la revancha en el "Cilindro", será operado y hasta podría quedarse fuera de las canchas hasta el 2026. De esta manera, Gustavo Costas pierde a una pieza fundamental para el encuentro de vuelta como local, luego de la derrota por 1-0 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Además de la caída en Brasil, la "Academia" se lleva otra pésima noticia para el regreso a casa.

¿Quién reemplaza a Sosa en Racing vs. Flamengo en la vuelta?

Por el momento, hay dos alternativas en la "Academia": que ingrese Juan Ignacio Nardoni y el esquema continúe con el 4-3-3, con Bruno Zuculini y Agustín Almendra junto al ex Unión de Santa Fe en la mitad de la cancha. La otra variante es que el sistema mute a un 3-4-3 y que entre un zaguero, que podría ser Marco Di Césare o Agustín García Basso. De concretarse esta última opción, Nazareno Colombo cumpliría la función de Sosa, de ser el líbero o el "volante tapón" dependiendo de qué equipo tenga la pelota.

¿Cuándo juegan la vuelta Racing vs. Flamengo? Hora, TV en vivo y streaming

La revancha se disputará el miércoles 29 de octubre del 2025 a las 21.30 horas en el "Cilindro" de Avellaneda, con la transmisión en vivo en la televisión de Telefe y Fox Sports. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de MiTelefe, DGO, Telecentro Play, Cablevisión Flow y Disney+.

¿Qué necesita Racing para eliminar a Flamengo y clasificar a la final?

Ganar por dos goles o más de diferencia.

Ganar por un gol y luego imponerse en los penales.

Pedro, descartado en Flamengo

La única buena noticia para la "Academia" es la baja del crack centrodelantero brasileño, quien sufrió una fractura en el antebrazo derecho que le demandará casi un mes de recuperación.