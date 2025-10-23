Cuando se juega la revancha Racing vs Flamengo por la semifinal de Copa Libertadores

El conjunto que dirige Gustavo Costas tiene el segundo partido de la semifinal de la Copa Libertadores. En primer lugar el partido se llevó adelante en el estadio Maracaná y, ahora, resta el segundo partido de vuelta de la Copa Libertadores

El encuentro se jugará el miércoles 29 a las 21:00 en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, la casa de Racing Club y que tendrá como local al conjunto que dirige Gustavo Costas. De esta manera, tratará de mantener su racha postiiva.

Según las estadísticas, incluyendo el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2025 que se jugó hoy (22 de octubre de 2025), el Racing Club jugó un total de 60 partidos oficiales contra equipos brasileños en competencias CONMEBOL (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Supercopa, etc.).

El historial general de Racing contra equipos de Brasil es notablemente parejo.

Los principales números (hasta el 22/10/2025) son: