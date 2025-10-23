El duro golpe que recibió Santiago Sosa por un codazo de Marcos Rojo: así le quedó el ojo

Sobre el final del partido entre Racing y Flamengo se dio una durísima situación entre Marcos Rojo y Santiago Sosa. El exjugador de Boca le pegó un tremendo codazo al mediocampsita que lo dejó tirado en el piso y que, además, le dejó comprometido el ojo con un tremendo golpe e hinchazón. La situacion preocupo a todos, principalmente, por como quedó el ojo del mediocampista.

Así quedó el ojo de Santiago Sosa

La situación ocurrió en el segundo tiempo. Justamente allí, durante esta parte del encuentro, Racing tuvo las más claras. La primera llegada del complemento fue de Racing, a los 11 minutos, cuando un córner al segundo palo habilitó un buen cabezazo del mediocampista Santiago Sosa que dio en el travesaño, aunque la jugada fue anulada por una falta previa. La visita se volvió a acercar a los 19 minutos, con un centro desde la derecha de Solari le llegó al extremo Tomás Conechny, que remató de primera desde adentro del área aunque no pudo ajustar su disparo, que se fue ancho.

El guardameta Cambeses volvió a salvar a Racing a los 32 minutos, con un remate desde la frontal del área del extremo Samuel Lino que fue detenido por el exarquero de Banfield con un vuelo extraordinario sobre su poste derecho. A los 43 minutos del segundo tiempo, el arquero Facundo Cambeses volvía a desviar un mano a mano sobre el costado izquierdo del área, aunque el rebote fue rematado por Jorge Carrascal desde el borde del área y terminaría desviándose en el defensor Marcos Rojo, antes de ingresar al arco.

¿Cuándo se juega la revancha?

El encuentro se jugará el miércoles 29 a las 21:00 en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, la casa de Racing Club y que tendrá como local al conjunto que dirige Gustavo Costas. De esta manera, tratará de mantener su racha postiiva.

Según las estadísticas, incluyendo el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2025 que se jugó hoy (22 de octubre de 2025), el Racing Club jugó un total de 60 partidos oficiales contra equipos brasileños en competencias CONMEBOL (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Supercopa, etc.).

El historial general de Racing contra equipos de Brasil es notablemente parejo.