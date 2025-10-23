Santiago Sosa en Racing.

Santiago Sosa es una de las grandes figuras que tiene Racing y la lesión que sufrió durante el encuentro frente a Flamengo, en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025, dejó muy precupados a los hinchas. Se trata de un golpe que sufrió de parte de su compañero Marcos Rojo, en la búsqueda de rechazar una pelota, cuando el defensor sin apellido para Gustavo Costas estiró el brazo e impactó con un fuerte codazo el rostro del ex River Plate.

El futbolista capitán de la "Academia" tuvo que ser hospitalizado tras el episodio y encendió las alarmas dentro del club. Es un jugador muy valioso para el equipo y fue una de las figuras del encuentro frente al "Mengao", por lo que perderlo para la vuelta sería una baja realmente sensible. Las primeras horas de la mañana del jueves confirmaron un pronóstico que dejó preocupados al cuerpo técnico y a los fanáticos.

¿Santiago Sosa se pierde la revancha de Racing vs. Flamengo?

El ex River Plate sufrió una fractura de seno maxilar superior derecho. El futbolista fue trasladado anoche a un centro médico donde se le realizaron estudios. El jugador quedó en observación y fue dado de alta en la mañana de este jueves y, tras la fractura, “será evaluado en Buenos Aires por un cirujano maxilofacial para determinar la conducta terapéutica”.

El futbolista fue trasladado anoche a un centro médico donde se le realizaron estudios. El jugador quedó en observación y fue dado de alta en la mañana de este jueves y, tras la fractura, La lesión lo deja descartado para el partido de vuelta del próximo miércoles 29 de agosto a las 21:30 horas. Aún no se sabe si deberá ser operado, pero su recuperación pordría llevar como mínimo un mes y medio de recuperación, por lo que se perdería lo que queda del año.

¿Juega Pedro la vuelta con Flamengo frente a Racing?

Pedro salió lesionado.

Así como en Racing existe una fuerte preocupación por Sosa, las alarmas en Flamengo se encendieron con Pedro, el centrodelantero y una de las figuras que tiene el conjunto brasileño. En el partido contra la "Academia", se fracturó el antebrazo derecho y podría estar cuatro semanas afuera de las canchas, por lo que está descartado para el partido de vuelta frente a los dirigidos por Costas.

Pedro estaba pasando por un gran momento, siendo el principal protagonista de la victoria ante el Palmeiras y recibió elogios del público por parte de Filipe Luís. El entrenador rojinegro incluso se hizo eco del fichaje del punta por la selección brasileña. El delantero podría ser reemplazado por Luiz Henrique, que suele ser siempre la primera opción de recambio en los encuentros del conjunto carioca.