Video: el golazo de Rodrigo Insúa frente a Boca Juniors para Barracas Central en el Torneo Clausura

Video: el golazo de Rodrigo Insúa para Barracas Central en el partido ante Boca Juniors.

Boca Juniors comenzó abajo en el marcador en el partido pendiente frente a Barracas Central por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. A los 20 minutos del primer tiempo, Rodrigo Insúa recibió una asistencia de Jhonathan Candia tras un saque de arco de Marcos Ledesma y sacó un zapatazo inalcanzable para Agustín Marchesín. A pesar de estar con un jugador menos por la temprana expulsión de Iván Tapia por doble amonestación, el 'Guapo' se puso en ventaja ante el 'Xeneize' y, con este triunfo parcial, se mete en puestos de clasificación para la Copa Sudamericana 2026.

Barracas Central vs. Boca: hora, TV en vivo y streaming

El conjunto de Úbeda visitará al de Rubén Darío Insúa el lunes 27 de octubre del 2025 desde las 16 horas en el Estadio Claudio Tapia, por el encuentro pendiente de la Zona A. El árbitro será Nicolás Lamolina. La transmisión en vivo en la televisión será del canal ESPN Premium y el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

La tabla anual 2025 del fútbol argentino

Rosario Central 62 puntos (+23 de diferencia de gol). River Plate 52 puntos (+20). Argentinos Juniors 51 puntos (+20). Deportivo Riestra 51 puntos (+15). Boca Juniors 50 puntos (+22). Racing Club 46 puntos (+11). Lanús 46 puntos (+8). San Lorenzo 46 puntos (+5). Tigre 45 puntos (+8). Barracas Central 44 puntos (+4). Huracán 43 puntos (+2). Estudiantes de La Plata 42 puntos (+1).

*Los 3 primeros irán a la Libertadores 2026, en tanto que entre el cuarto y el noveno inclusive clasificarán a la Sudamericana. Aún restan liberarse dos cupos por el campeón del Clausura y el de la Copa Argentina (Argentinos o Independiente Rivadavia de Mendoza), más el de Racing si gana la actual Libertadores.

Noticia en desarrollo...