La avivada de Paredes en Boca pensando en clásico con River

Paredes llegó a la quinta amarilla-

La tarde del lunes expuso que Boca le ganó a Barracas Central y generó una serie de cambios dentro de la tabla anual pensando en el acceso a la Copa Libertadores de la temporada 2026. Aunque hay un detalle más que interesante que impacta de manera directa en el Superclásico con River, debido a que Leandro Paredes fue protagonista de una situación que los hinchas celebraron de gran manera en las redes sociales por su decisión.

En el comienzo del partido, Rafael Barrios fue amonestado en el conjunto local mientras que el segundo fue el capitán del Xeneize. Una decisión que para algunos fue considerada desacertada, pero que no tuvo ninguna incidencia en el desarrollo de su juego que fue clave para conseguir una victoria que permite recuperar una posición de privilegio en la tabla anual.

El capitán se limpió de tarjetas amarillas y no jugará ante Estudiantes

La amonestación a Leandro Paredes le permite frenar un partido, debido a que acumula cinco tarjetas amarillas en el Torneo Clausura. Esto lo deja afuera del encuentro ante Estudiantes de La Plata, pero le permitirá asegurarse la titularidad de cara al Superclásico con River en el marco de la fecha 15. Un duelo que está reservado para el campo de juego de la Bombonera.

Había una gran expectativa de si el capitán iba a optar o no por la búsqueda de una amonestación que le permita cumplir la fecha de suspensión. Algo que en algunos casos es advertido por los árbitros que pueden decidir no presentar la tarjeta o dejar que se acumulen infracciones para luego exponer en el aire la presencia de la credencial roja. Una sanción que puede decantar en varias fechas de sanción.

Una victoria que lo complicó a River en un momento muy duro

La victoria frente a Barracas Central le permitió a Boca poder escalar posiciones en la tabla anual y quedar estacionado en el segundo escalón con 53 unidades. Un lugar que le da acceso a la zona de grupos de la Copa Libertadores. Mientras que River bajó una posición para ubicarse en el acceso al repechaje.

Es por ello que el Superclásico en el Torneo Clausura puede ser más que determinante. No solo dejaría al “Millonario” en una zona de acceso a la Copa Sudamericana, sino que una victoria podría generar que la crisis futbolística y de resultados de Marcelo Gallardo reciba un golpe más. Uno que sería bastante complicado de revertir y que alentaría a una salida anticipada antes de que su contrato llegue a su fin en diciembre.

Es por ello que la decisión de Leandro Paredes de amonestar y quedar limpio de cara al partido contra River es una más que acertada. Hay una determinación en Boca de afrontar el clásico con lo mejor que se tiene a mano con el fin de conseguir los tres puntos, festejar con los hinchas y romper la racha de dos años consecutivos sin poder ingresar a la Copa Libertadores.

