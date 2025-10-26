Sorpresa en Boca por la decisión de Riquelne con Ander Herrera

En la recta final de la temporada, Boca Juniors comienza a tomar decisiones importantes sobre el futuro de varios jugadores que finalizan su contrato a fin de año. Entre ellos, uno de los nombres destacados es el del mediocampista español Ander Herrera.

Según ESPN, la dirigencia del club, liderada por Juan Román Riquelme, pretende renovar el vínculo con el exfutbolista del Athletic Bilbao, Manchester United y PSG, quien llegó a Boca a comienzos de 2025 como un refuerzo de jerarquía. Herrera tuvo un inicio alentador en el club, pero sufrió varias lesiones que lo mantuvieron alejado de las canchas por meses. Sin embargo, con su regreso bajo la conducción del entrenador Miguel Ángel Russo, el club evalúa extender su continuidad para la próxima temporada.

A sus 36 años, el volante español acumuló 12 partidos en lo que va del año y aún no piensa en colgar los botines. En una entrevista para el podcast Tengo un Plan, sorprendió con una declaración sobre un posible regreso a Real Zaragoza, club en el que dejó una huella especial. "Nunca se sabe, ahí tengo el corazón roto por cosas que han pasado. Si fuera por la afición ya estaría. El club no es la gente que está ahora", confesó Herrera, dejando abierta la puerta a un futuro regreso al equipo que lo marcó.

Mientras tanto, Boca se prepara para su próximo compromiso por la duodécima fecha del Torneo Clausura, que enfrentará al equipo de Miguel Ángel Russo contra Barracas Central. El encuentro se jugará el lunes 27 de octubre a las 16 horas en el estadio Claudio Fabián Tapia. La probable formación de Boca para ese partido incluye a Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes y Milton Delgado; Carlos Palacios, Milton Giménez y Miguel Merentiel.

Con el futuro de Herrera aún en discusión, los próximos meses serán clave para definir si el mediocampista español continúa aportando su experiencia en el Xeneize o si decide dar un giro en su carrera profesional.