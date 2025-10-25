Chau River: los 8 jugadores que se van a ir en enero de 2026

La eliminación de River Plate en Córdoba con Independiente Rivadavia de Mendoza de la Copa Argentina el viernes por la noche fue otro golpe de nocaut para el equipo de Marcelo Gallardo. Si bien todavía tendrá lo que resta del Torneo Clausura por delante, lo cierto es que el 2025 parece ser para el olvido en Núñez, que no juega bien y tiene a varios cuestionados en el plantel. Hay algunos que cumplen su contrato y todo indica que no seguirán en enero del 2026.

Después de la caída con Palmeiras en la Libertadores y las derrotas contra Deportivo Riestra y Sarmiento de Junín en el Estadio Monumental, la bronca del público se hizo sentir una vez más en el Estadio Mario Alberto Kempes. Se debe al mal momento que atraviesan los del "Muñeco" que no levantan cabeza. Ante esta situación, los flojos rendimientos, y la finalización de sus respectivos vínculos, 8 jugadores le dirán adiós a Núñez.

Los 7 jugadores que se van de River en enero del 2026

Enzo Pérez

El contrato del experimentado volante campeón de todo con el "Millonario" expira el próximo 31 de diciembre del 2025 y a sus 39 años no renovaría. Incluso, en los últimos días trascendió por medio de su padre, podría seguir su carrera en Deportivo Maipú y retirarse allí. Cabe destacar que comenzó su carrera en el club mendocino y puede ser su próximo destino después no haber tenido un buen regreso al club de la mano de Marcelo Gallardo.

Enzo Pérez, uno de los referentes que se va de River en enero del 2026

Milton Casco

El lateral de 37 años es otro de los futbolistas que finalizará su contrato con River una vez que termine el año. Su futuro aún es incierto, pero todo indica que le dirá adiós al elenco de Núñez en el que también fue campeón de todo siendo una pieza clave para el DT.

Gonzalo "Pity" Martínez

El exhombre de Huracán regresó para una nueva etapa en el "Millonario" y las lesiones lo privaron no sólo de tener rodaje, sino también de volver a ser una de las figuras que supo ser con la diez en la espalda. El atacante de 32 años tampoco seguiría una vez que termine su vínculo en diciembre.

Ignacio "Nacho" Fernández

Con 35 años, el exvolante de Gimnasia y Esgrima La Plata dejaría el club el 31 de diciembre del 2025 después de su segundo ciclo en el que tampoco pudo brillar como lo hizo hasta antes de su salida. La chance de que el "Héroe de Madrid" vuelva al "Lobo" está latente, aunque todo dependerá de lo que suceda en los próximos meses.

Paulo Díaz

El zaguero chileno fue uno de los más cuestionados del último tiempo por parte de los hinchas debido a su nivel en el "Millonario". Además, su contrato termina a fines del 2027, pero tiene serias chances de irse. Arabia Saudita aparece como posible destino teniendo en cuenta las ofertas recibidas anteriormente.

Miguel Borja

El delantero colombiano perdió la titularidad con el correr de los partidos y también se iría en diciembre teniendo en cuenta el final de su vínculo con River. Si bien con Martín Demichelis fue de lo mejor, de la mano del "Muñeco" no llegó a rendir de la mejor manera y tanto Sebastián Driussi como Facundo Colidio se adueñaron de su puesto además de la llegada de Maximiliano Salas.

Federico Gattoni

El central con pasado en San Lorenzo tendrá que volver al Sevilla de España una vez que termine el año ya que el préstamo a River no continuará. El mencionado defensor llegó con "Micho" y con el "Muñeco" al mando jugó muy poco en la Primera.

Sebastián Boselli

Su contrato se extiende hasta diciembre del 2026, pero ya no tiene lugar entre los titulares. El uruguayo por el que Marcelo Gallardo pidió interrumpir su préstamo con Estudiantes de La Plata en julio de este año perdió el puesto que hoy ocupan tanto Lucas Martínez Quarta como Lautaro Rivero.