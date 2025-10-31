Tensa reunión por San Lorenzo: el ultimátum del Chiqui Tapia a Moretti y la dirigencia del Ciclón para evitar la desafiliación

Tensa reunión en San Lorenzo: Chiqui Tapia, Moretti y una amenaza de desafiliación

Este viernes 31 de octubre en el predio Lionel Andrés Messi de la Asociación del Fútbol Argentino ubicado en Ezeiza se llevó a cabo una reunión encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la mencionada entidad, con el arco político de San Lorenzo. La misma fue por demás tensa, trajo repercusión y hasta se habló de una posible desafiliación del elenco de Boedo que preside Marcelo Moretti. Además de este último, dijeron presentes varios directivos del club con el objetivo de salir de la crisis institucional que atraviesan.

El pedido por parte del mandamás de la AFA fue más que claro: los dirigentes deberán encontrar rápidamente una solución y presentar el plan en las próximas horas para no sufrir peores consecuencias. Además, se habló del pedido de quiebra por parte del fondo suizo que tiene contra las cuerdas al "Ciclón" y de una intervención del gobierno nacional que desembocaría en el peor final. Según trascendió, hubo fuertes intercambios verbales en los que uno de los protagonistas fue Manuel Agote, quien dejó el cónclave antes que el resto.

Tensa reunión en AFA entre Chiqui Tapia y el arco político de San Lorenzo

Además del mencionado, de la reunión participaron Moretti y Tapia, Horacio Arreceygor, Sergio Costantino, Marcelo Culotta, Miguel Mastrosimone, Ulises Morales, Javier Allievi, Martín Cigna, Alejandro Tamer, Néstor Ortigoza, Pablo García Lago, Andrés Terzano y Leandro Goroyesky. También estuvo Matías Lammens, con quien Agote se negó a dialogar al igual que con el actual presidente que protagonizó un escándalo meses atrás recibiendo dinero por parte de la madre de un juvenil. Esto derivó en su pedido de licencia y posteriormente en el regreso con el que no sólo los hinchas, sino también sus pares se muestran en desacuerdo hasta hoy.

Un dato no menor es el que compartió Leandro Alves, periodista de ESPN, quien en su cuenta oficial de X (ex-Twitter) reveló que el mandamás de la AFA increpó a Agote diciéndole que desafiliará al "Ciclón" si recurre a la Inspección General de Justicia (IGJ). La polémica siguió en las redes con un posteo de este último apuntando al exmandatario del club y tildándolo de "traidor".

Claudio "Chiqui" Tapia se reunió con el arco político de San Lorenzo

Cómo sigue el escándalo en San Lorenzo tras la reunión

Una vez culminado el cónclave del que formaron parte los directivos, "Chiqui" Tapia avisó que tendrán tiempo hasta el próximo martes 4 de noviembre para presentar soluciones concretas mientras afrontan una dura crisis institucional. La Comisión Fiscalizadora del club intimó a Marcelo Moretti y convocó una reunión de Comisión Directiva para el viernes 7 del mencionado mes que se cancelará en caso de que el mandamás la convoque antes. Por supuesto, su decisión al respecto será clave para el futuro de la cúpula del "Ciclón" que hoy lo tiene al mando aunque sigue siendo sumamente cuestionado.

El presente futbolístico de San Lorenzo en medio de la crisis

La reunión en AFA se dio tan sólo unas horas antes del partido entre el "Ciclón" y Deportivo Riestra correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura. En dicho cotejo, los dirigidos por Damián Ayude buscarán sumar de a tres como locales para acercarse al objetivo de la clasificación a los playoffs del campeonato, pero también seguir dentro de los que ingresarían a la Copa Sudamericana o subir a los de la Libertadores 2026.

