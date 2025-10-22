San Lorenzo al borde de la quiebra: la desesperada estrategia de Moretti para evitarla

La desesperada estrategia de Moretti para evitar la quiebra en San Lorenzo

San Lorenzo atraviesa una situación crítica en las últimas semanas y Marcelo Moretti, quien regresó a la presidencia del club tras su pedido de licencia, quiere evitar la quiebra. El directivo que recientemente huyó del predio de la AFA en plena reunión de Comité Ejecutivo e hizo lo propio horas antes de la sede del "Ciclón" quiere dejar atrás los escándalos y proponer una solución. Claro que, la situación es por demás compleja y no la tendrá nada fácil.

El conflictivo dirigente recurrió Justicia con documentos que ayudarían a impedir este proceso que sin dudas causaría un fuerte impacto en la institución. Cabe destacar que la cifra que tendría que abonar es cercana a los 4.7 millones de dólares al fondo suizo AIS Investment Fund, debido al préstamo que recibió por la cesión de derechos de la transferencia de Adolfo Gaich al CSKA Moscú de Rusia en 2020 y que nunca devolvió. Sin embargo, Moretti presentó su plan y todo dependerá de lo que suceda en las próximas horas.

El desesperado plan de Moretti para evitar la quiebra en San Lorenzo

La idea planteada por el presidente del "Ciclón" ante la Justicia es de un plan de pagos en cuotas para abonar la suma mencionada. Su propuesta incluye un pago de un millón y medio de dólares al instante, documentos pendientes de cobro por tres transferencias -Elián Irala, Agustín Martegani y Iván Leguizamón- y tres cuotas semestrales de 500.000 dólares. Sin embargo, la situación continúa tensa y no hay una solución al respecto mientras corren ell riesgo de la mencionada quiebra.

Marcelo Moretti busca evitar la quiebra en San Lorenzo

El presente de San Lorenzo en el fútbol argentino

Lo positivo para el "Ciclón" en las últimas semanas es el presente del equipo comandado por Damián Ayude. La victoria por 2 a 1 conseguida contra Atlético Tucumán en condición de visitante el pasado lunes 20 de octubre los posicionó mejor en la tabla de posiciones de la Zona B, pero también de la anual. De hecho, acumula un total de 19 unidades en el Torneo Clausura siendo sexto en su grupo y hoy clasificaría a los playoffs.

Otro objetivo que sueñan con cumplir es meterse en un torneo internacional en 2026 y tampoco están lejos de lograrlo. De hecho, con todavía tres fechas pendientes del campeonato y la posibilidad de pasar a octavos están octavos en la general con 46 puntos. Ocupando este lugar, si lo mantienen de acá en más, entrarían en la Copa Sudamericana, aunque la Libertadores no está muy lejos teniendo en cuenta que también pueden ser campeones si avanzan en los mano a mano.

