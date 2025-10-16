San Lorenzo: Moretti huyó del predio de AFA en plena reunión de Comité Ejecutivo

En plena crisis de San Lorenzo, Marcelo Moretti protagonizó un nuevo hecho polémico este jueves 16 de octubre en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA, durante una reunión del Comité Ejecutivo de la que intentó participar con los dirigentes de otros equipos del fútbol argentino. Sin embargo, esto finalmente no sucedió y tuvo que huir, tal como sucedió días atrás en la sede del club. La manera no tardó en trascender en las redes sociales y también recibió el repudio por parte de los hinchas.

Los insultos, canciones y silbidos contra el mandamás del "Ciclón" fueron las muestras de repudio en el último partido contra San Martín de San Juan en el Nuevo Gasómetro, aunque la bronca siguió ya que lo mismo se repitió en Boedo horas después. El hecho que tuvo lugar el pasado mes de abril en el que se filtró un video suyo recibiendo dinero por parte de la madre de un juvenil desencadenó en un escándalo que se mantiene hasta hoy. De hecho, esta misma mañana el mencionado presidente que regresó tras su pedido de licencia abandonó Ezeiza a la espera de que la situación finalmente se aclare.

Moretti huyó del predio de la AFA en plena crisis de San Lorenzo

Según aseguró el periodista Antonio "Tony" Arrighi en TyC Sports, ni bien comenzó la reunión cerca de las 11 y media de la mañana "pidió tener la palabra, contó su situación actual en San Lorenzo y después los abogados o alguien de AFA le comunicó que hasta que no arregle su situación judicial en San Lorenzo no podía participar de las reuniones de Comité Ejecutivo". De esta manera, el dirigente se vio obligado a abandonar el cónclave llevado a cabo en la AFA este jueves 16 de octubre mientras el caos prevalece en el club.

Por otro lado, el panelista profundizó y agregó cómo reaccionaron los demás directivos contra él: "Gentilmente le pidieron que se retire y obviamente Moretti se tuvo que ir, no pudo participar, manifestó que tiene ganas de sacar al club adelante y lo va a hacer, pero por ahora no pudo participar de la reunión". A su vez, confirmó que tras el mencionado hecho se fue del predio y no lo hizo por la puerta principal, sino por el mismo lugar por donde ingresó.

Marcelo Moretti sigue en el ojo de la tormenta y este jueves 16 de octubre protagonizó otro hecho insólito

Preocupación en San Lorenzo por la deuda millonaria que amenaza con la quiebra

El "Ciclón" recibió una notificación por la Justicia por la que tiene cinco días para abonar una cifra cercana a los 4.7 millones de dólares con el fondo suizo AIS Investment Fund, debido al préstamo que recibió por la cesión de derechos de la transferencia de Adolfo Gaich al CSKA Moscú de Rusia en 2020 y que nunca devolvió. El club europeo no estuvo de acuerdo en abonarle a AIS, que había puesto el dinero, y en cambio se lo envió directamente a la directiva de Boedo, que no cumplió con las cuotas ni con los métodos de pago con el fondo suizo.

Por el incumpliento, hace algunas semanas la corporación suiza solicitó la quiebra de San Lorenzo, sumado a que en 2024 el "Cuervo" ya había sido condenado a pagar 3.938.419,31 dólares más intereses por la deuda. Sin márgen la dirigencia tiene, a partir de este martes 14 de octubre cinco días para juntar el dinero y abonarlo en una cuenta informada por los suizos, ya que el club argentino no contaría con instancias para apelar ante ningún tribunal.