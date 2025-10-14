San Lorenzo no tiene paz: pidieron su quiebra si no paga una deuda millonaria

San Lorenzo de Almagro recibió un pedido de quiebra por una deuda millonaria con un fonde de inversión de Suiza, a quien no le devolvió un préstamo.

San Lorenzo de Almagro no encuentra paz ni refugio. Este martes, el club recibió un pedido de quiebra de un fondo suizo de inversión por una una deuda millonaria, después del escándalo que se generó en la sede de Avenida La Plata por la reaparición de Marcelo Moretti, quien debió escaparse en un patrullero.

Cerca del mediodía, el "Ciclón" fue notificado por la Justicia que tiene cinco días para abonar una cifra cercana a los 4.7 millones de dólares con el fondo suizo AIS Investment Fund, debido al préstamo que había recibido por la cesión de derechos de la transferencia de Adolfo Gaich al CSKA Moscú de Rusia en 2020 y que nunca devolvió.

En julio de aquel año, tras concretarse la transferencia de Gaich, el club comandado por Marcelo Tinelli pidió un crédito y, además, un préstamo. Pero el CSKA no estuvo de acuerdo en abonarle a AIS Investment Fund, que había puesto el dinero, y en cambio se lo envió directamente a la directiva de Boedo, que no cumplió con las cuotas ni métodos de pago con el fondo suizo.

Por el incumpliento, hace algunas semanas la corporación suiza solicitó la quiebra de San Lorenzo, sumado a que en 2024 el "Cuervo" ya había sido condenado a pagar 3.938.419,31 dólares más intereses, por la deuda. Sin márgen la dirigencia tiene, a partir de hoy, cinco jornadas para juntar el dinero y abonarlo en una cuenta informada por los suizos, ya que el club argentino no contaría con instancias para apelar ante ningún tribunal.

Más allá de la peligrosa situación, también cabe aclarar que, a raíz de lo sucedido con Racing a comienzos de los 2000, existe una protección particular para las sociedades sin fines de lucro ante hechos como este. En prinicipio, la quiebra de un club no es tan sencilla, ya que no se decide en cuestión de días y debe pasar por varias firmas, sin embargo el club deberá solucionar el problema lo más rapído posible.

Moretti huyó de la sede del club arriba de un patrullero

La crisis en San Lorenzo parece no encontrar un final. Después de que la Justicia haya habilitado formalmente el regreso de Marcelo Moretti a la presidencia del club, y una semana después, el dirigente volvió a la sede para retomar sus funciones. El tema es que lo hizo rodeado de policías y de custodio, la gente de San Lorenzo se agolpó para tratar de apuntar con el mandatario e insultarlo. Los hinchas empezaron a agolparse y luego el mandatario tuvo que abandonar el lugar en patrullero de la policía de la Ciudad.

Varios hinchas que pasaban por la zona expresaron su rechazo con insultos mientras Moretti ingresaba para reunirse con los empleados y oficializar su retorno. Moretti había estado alejado tras un escándalo que lo involucró en una cámara oculta donde supuestamente aceptaba coimas para fichar a un juvenil. Además, su mandato estuvo en riesgo luego de múltiples renuncias que llevaron a declarar una acefalía en el club a mediados de septiembre, lo que generó un gobierno de transición y la posibilidad de elecciones anticipadas.