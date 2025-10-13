Los 12 jugadores que deben volver a San Lorenzo en enero del 2026

Los 12 jugadores que deben volver a San Lorenzo en el 2026.

Hay doce jugadores que deberían volver a San Lorenzo en el mercado de pases de enero del 2026, ya que sus fichas le pertenecen al club de Boedo pero se encuentran a préstamo en otros equipos tanto del fútbol argentino como del exterior. Varios de ellos pueden llegar a ser importantes en el recambio para el entrenador Damián Ayude, en el caso de que el entrenador continúe en su cargo, especialmente si logra clasificar a algún torneo internacional para la próxima temporada.

El caso más destacado tal vez es el de Cristian Nahuel "Perrito" Barrios, el extremo o mediapunta de 27 años que está cedido en Barracas Central, sin cargo ni opción de compra. El talentoso mediocampista ofensivo brilló en algún momento con la camiseta azulgrana, aunque luego bajó su rendimiento y decidieron prestarlo a otra institución para que sumara rodaje. Sin embargo, por ahora es suplente en el "Guapo" de Rubén Darío Insúa, el entrenador con el que mejor jugó en el "Cuervo".

El Perrito Barrios, el caso más resonante.

Otro futbolista con experiencia que se encuentra cedido es el arquero de 30 años José Devecchi, quien tampoco suele ser de la partida en Sarmiento de Junín. Con el paraguayo Orlando Gill como titular y Facundo Altamirano como un buen suplente, parece muy difícil que el ex Aldosivi retorne al "Santo", a excepción que se marchen alguno de los dos porteros mejor considerados por Ayude hoy.

Quien fue muy pedido por los hinchas en el primer semestre para que retorne es Tomás Silva (22), que fue campeón con Platense con un muy buen nivel como lateral izquierdo. No obstante, desde la salida de la dupla Favio Orsi - Sergio Gómez perdió demasiado terreno y juega poco con Cristian "Kily" González como entrenador. El "Calamar" cuenta con una baja opción de compra de 400.000 dólares por el 50% del pase, por lo que su regreso dependerá de esa decisión.

En tanto, el central o lateral izquierdo de 24 años Jeremías James es titular en Magallanes de la segunda división de Chile. Si bien tuvo una grata aparición en la Primera del "Ciclón" allá por inicios del 2022, la rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda sufrida significó una bisagra en su corta carrera y ahora habrá que ver cuál es la consideración al respecto de él.

Otros casos de menor relevancia en este contexto, que igualmente son analizados por San Lorenzo, son los siguientes:

Francisco Flores (23), defensor central que jugó en la Selección Argentina Sub 20 y durante gran parte del campeonato fue titular en Quilmes, en la segunda división nacional.

Thiago Perugini (20), centroatacante con pocos minutos en Barracas Central.

Franco Lorenzón (24), zaguero destacado en Deportivo Morón en la Primera Nacional.

Agustín Lamosa (23), central de buena campaña en Temperley en la Primera Nacional.

Lautaro López Kaleniuk (24), arquero que debutó recientemente en Atlanta de la segunda división nacional.

Diego Calcaterra (24), zaguero titular en Deportivo Cúcuta de la Segunda de Colombia.

Simón Pérez (22), mediocampista que no se pudo afianzar como titular en Alianza Atlético de Sullana, Perú.

Juan Ignacio Goyeneche (24), delantero que formó parte del Midland campeón del primer semestre en la "B" Metropolitana y también peleó por el título en el segundo torneo.

*El préstamo del centrodelantero Facundo Bruera (27) en Barracas Central también terminará el 31 de diciembre del 2025, aunque ya es un hecho que se prolongará al menos por otro año.