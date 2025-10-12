San Lorenzo perdió y se complica en el Torneo Clausura: cómo quedó en la tabla anual

San Lorenzo perdió y se complica: cómo quedó en la tabla y qué partidos le quedan.

La derrota de San Lorenzo el pasado viernes frente a San Martín de San Juan por 1 a 0, en condición de local, lo dejó en una complicada situación en las dos tablas de posiciones. Tras el cruce por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, con un ambiente agitado por el cálido recibimiento a Leandro "Pipi" Romagnoli (ídolo del club y actualmente entrenador del cuadro cuyano) y por cánticos contra la dirigencia de Marcelo Moretti, el 'Ciclón' quedó comprometido no sólo de cara a los playoffs en la Zona B, sino también en la clasificación anual para meterse el próximo año en competiciones internacionales.

Con este resultado adverso en el Nuevo Gasómetro, el conjunto que dirige técnicamente Damián Ayude se mantuvo en la línea de 16 unidades en 12 encuentros disputados. De momento ocupa la sexta posición de la Zona B del Clausura, aunque al término de esta jornada puede ser superado por Atlético Tucumán (tiene 15 y visita esta tarde a Instituto en Córdoba); Sarmiento de Junín (tiene 12, visita a River y tiene un duelo pendiente contra Rosario Central); y Platense (tiene 10, recibe este lunes a Deportivo Riestra y enfrentará a Independiente el viernes 24 por un pendiente de la fecha 6). A pesar de la caída ante el 'Santo', aún está bien posicionado en su grupo.

Sin embargo, el elenco de Boedo debe afrontar un panorama más complejo en la tabla anual, con el objetivo de quedarse con un cupo para jugar la Copa Sudamericana 2026. Ahora está décimo con 43 puntos al igual que Racing, Huracán y Barracas Central (cuyo partido ante Boca Juniors fue suspendido por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo). Debido a la diferencia de gol, es el último de este pelotón y, de momento, quedaría afuera del torneo continental.

Obligado a sumar: tras la derrota ante San Martín de San Juan, el 'Ciclón' deberá mejorar sus rendimientos en el tramo final para pelear por un lugar en los playoffs y para quedarse con un cupo para competencias internacionales.

El fixture de San Lorenzo en medio de la crisis del club: qué partidos le quedan

Fecha 13 - Torneo Clausura - Atlético Tucumán vs. San Lorenzo - Lunes 20 de octubre a las 21:15 horas.

- Lunes 20 de octubre a las 21:15 horas. Fecha 14 - Torneo Clausura - San Lorenzo vs. Deportivo Riestra - Fin de semana del domingo 2 de noviembre con horario a definir.

vs. Deportivo Riestra - Fin de semana del domingo 2 de noviembre con horario a definir. Fecha 15 - Torneo Clausura - Rosario Central vs. San Lorenzo - Fin de semana del domingo 9 de noviembre con horario a definir.

- Fin de semana del domingo 9 de noviembre con horario a definir. Fecha 16 - Torneo Clausura - San Lorenzo vs. Sarmiento de Junín - Fin de semana del domingo 16 de noviembre con horario a definir.

Los hinchas de San Lorenzo cantaron contra la dirigencia en el Nuevo Gasómetro

"Boedo va a salir campeón el día que se vayan todos los... de la Comisión", fue el grito de la parcialidad local para con la dirigencia de San Lorenzo después de que la Justicia declare la nulidad de la acefalía. Esta acción derivó en que el mandato de Moretti continúe más allá de lo sucedido y también del mencionado repudio de los propios hinchas al dirigente que ya dejó en claro que trabajará con Néstor Ortigoza como vicepresidente. Otro punto a favor para el mandamás es que la Asamblea Extraordinaria convocada para definir nuevas autoridades tampoco fue reconocida por la Justicia.