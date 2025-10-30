Emoción en San Lorenzo por lo que revelaron sobre el Patón Bauza

Edgardo "Patón" Bauza volvió a ser noticia otra vez en las redes sociales en las últimas horas mientras continúa en una dura lucha contra su enfermedad. Un detalle acerca de la salud del extécnico de San Lorenzo de Almagro se conoció por medio de su esposa, Maritza Gallardo, y causó emoción entre los hinchas del "Ciclón" que lo idolatran. Por supuesto, el mismo no tardó en trascender poco después de que se estrene un documental con él como uno de sus protagonistas.

Recientemente, la Fundación TASE (Trascender con Amor, Servicio y Excelencia), -la cual se dedica a ayudar a las personas con Alzheimer-, publicó un film de poco más de una hora dedicado al exentrenador del "Ciclón" como también al periodista ecuatoriano Alfonso Laso Bermeo, quien falleció producto de dicha enfermedad neurodegenerativa en 2018. Ahora fue la propia compañera de vida del "Patón" quien rompió el silencio en una entrevista y contó el vínculo que hoy tiene con el elenco de Boedo.

El detalle del presente del Patón Bauza que lo une a San Lorenzo

Maritza Gallardo habló con Marcelo Palacios en Radio La Red y contó que el ex-DT mira: "fútbol y tenis, porque es un deporte que lo agarró después y por eso se mantenía como se mantenía. Tenía que hacer deporte siempre y jugaba tenis todos los días. Hay tantas cosas de pádel por aquí que él estaría metido seguro". A su vez, agregó: "Obviamente hay cosas que no puede hacer por sí solo. Cuando sé que hay partidos de Rosario Central o de San Lorenzo, de Argentina o lo que sea... el realmente veía fútbol de cualquier equipo. Cuando hay algo de la Premier League o algún Másters de tenis porque es algo que le gusta y tiene que ver en casa las cosas que él disfruta".

Por otro lado, ante la pregunta del periodista sobre si se ilusiona con verlo otra vez como antes, la compañera de vida de Bauza esbozó: "Es mi fantasía, la que uno tiene cuando uno sueña despierto. Hay dos que tengo, una que llegue la cura y otra donde al menos haya horas o un día de total lucidez y meter en ese día los últimos cuatro o cinco años, decirle 'pasó esto, esto y eso', tener ese feedback con tu pareja". Además, dejó un consejo para los familiares de personas que sufran el Alzheimer y estén en la primera etapa de la enfermedad: "Otra cosa por la que es importante que la gente vea esto y sepa un poco las primeras señales es porque ahora no hay cura y las pruebas que se hacen son en pacientes que recién están empezando".

Maritza Gallardo, esposa de Edgardo "Patón" Bauza habló de la salud del extécnico de San Lorenzo

