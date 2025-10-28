La familia del Patón Bauza compartió un video sobre la emocionante lucha contra su enfermedad

Se conoció un video de la emocionante lucha del Patón Bauza con su enfermedad

Edgardo "Patón" Bauza continúa con la lucha contra su enfermedad y en las últimas horas se viralizó un video en las redes en el que se conoció tanto el día a día como también cómo es el apoyo de su familia para con él. El mismo pertenece a la Fundación TASE (Trascender con Amor, Servicio y Excelencia), -la cual se dedica a ayudar a las personas con Alzheimer-, que estrenó un documental dedicado al extécnico de San Lorenzo y también al periodista ecuatoriano Alfonso Laso Bermeo, quien falleció producto de dicha enfermedad neurodegenerativa en 2018. El largometraje dura poco más de una hora y es por demás emotivo.

Es que no sólo muestra la vida del campeón de la Copa Libertadores con el "Ciclón" y Liga de Quito, sino también a su compañera de vida -Maritza Gallardo- hablando de lo que viven y cómo afrontan el momento. Por supuesto, el avance no tardó en sumar reproducciones, likes y comentarios en apoyo al "Patón", pero también el film que ya supera los 54K de visualizaciones en YouTube. Las actuales declaraciones de su esposa se suman a las ya brindadas en los últimos meses en cada reconocimiento que recibió el histórico DT.

El video del Patón Bauza en la lucha contra el Alzheimer

"Esta enfermedad no es del paciente, es de la familia", cuenta Gallardo en el fragmento que se conoció en las redes y a su vez destaca la importancia de "diagnosticar antes" esta dura enfermedad y que es igual que otras en las que además del cerebro se enferma el corazón y los pulmones. A su vez, a lo largo del documental se ven distinas imágenes del ex entrenador caminando junto a su familia y también por el Estadio Rodrigo Paz Delgado, de la Liga de Quito de Ecuador.

"Una producción de Fundación TASE que nos invita a mirar el Alzheimer desde el amor y la empatía. A través de las historias de Edgardo "el Patón" Bauza y Alfonso Laso Bermeo, este documental refleja la fuerza de las familias que enfrentan las enfermedades neurodegenerativas con valentía, ternura y esperanza", reza la descripción del video en el canal de la mencionada Fundación haciendo referencia al film que también se llevó a los cines. A su vez, agregaron que el objetivo es seguir "inspirando a hablar sobre la memoria, el cuidado y el poder de los lazos que nos unen, incluso cuando los recuerdos se desvanecen".

Maritza Gallardo acompaña a Edgardo "Patón" Bauza en la lucha contra el Alzheimer

El mensaje de Tinelli para el Patón Bauza

"Tremendo. Impactante. Es para ver y conocer más sobre el Alzheimer. Todo mi amor infinito al Patón Bauza y a su familia. Tengo ganas de ir a Quito a darle un abrazo", escribió el conductor a través de su cuenta de X (ex-Twitter) en reconocimiento al técnico con el que San Lorenzo ganó la primera y única Copa Libertadores de su historia en 2014 mientras él se desempeñaba como vicepresidente.

Las estadísticas de Edgardo "Patón" Bauza como técnico