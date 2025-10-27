Nuevo golpe para San Lorenzo en medio de la crisis: cinco nuevas inhibiciones de la FIFA

San Lorenzo suma cinco inhibiciones por deudas en el medio de la crisis: cuántas acumula en total.

En las últimas horas, San Lorenzo recibió un nuevo golpe que hace tambalear aún más su endeble situación institucional: se dio a conocer que el club acumuló nuevas inhibiciones por tiempo indefinido para incorporar en los próximos mercados de pases y alcanzó un total de once. Tras la notificación de la FIFA el pasado viernes 24 de octubre, el 'Ciclón' se convirtió en el equipo con más penalizaciones del fútbol argentino, y en el segundo del continente únicamente superado por San José de Bolivia.

En esta instancia, fueron cinco las inhibiciones que se sumaron a las seis ya existentes que pesaban sobre San Lorenzo. Dos de las nuevas sanciones son por el colombiano Rafael Pérez, que vistió los colores del elenco de Boedo en 2023 y luego se marchó en condición de libre, y las tres restantes por un porcentaje de derechos de formación y mecanismo de solidaridad por Diego Herazo, proveniente desde Deportes Tolima en 2024. El monto asciende a 350 mil dólares, que se suman a un monto total que supera los 2.5 millones de la moneda estadounidense.

Además de estas inhibiciones que pesan sobre el 'Ciclón', la dirigencia presidida por Marcelo Moretti (que regresó después de su licencia y fue restituido por la Justicia tras un intento de acefalía) debe enfrentar una deuda aún mayor con el fondo suizo AIS Investment Fund. La cifra que tendría que abonar es cercana a los 4.7 millones de dólares, debido al préstamo que recibió por la cesión de derechos de la transferencia de Adolfo Gaich al CSKA Moscú de Rusia en 2020 y que nunca devolvió; la semana pasada, venció el pedido de quiebra por este pasivo, al que la institución respondió que no tenía manera de saldar.

Para afrontar este pago de casi cinco millones, la idea planteada por el presidente Moretti ante la Justicia es de un plan de pagos en cuotas para abonar la suma mencionada. Su propuesta incluye un pago de un millón y medio de dólares al instante, documentos pendientes de cobro por tres transferencias -Elián Irala, Agustín Martegani y Iván Leguizamón- y tres cuotas semestrales de 500.000 dólares. Sin embargo, la situación continúa tensa y no hay una solución al respecto mientras corren el riesgo de la mencionada quiebra.

Todas las inhibiciones que pesan sobre San Lorenzo de Almagro

600 mil dólares a Monterrey de México por la última cuota del pase de Adam Bareiro.

800 mil dólares por el incumplimiento del plan de pagos por el pase de Diego 'Torito' Rodríguez.

500 mil dólares por las últimas dos cuotas del acuerdo de salida de Cristian Zapata.

250 mil dólares pendientes por el pase de Jhohan Romaña al Austin FC.

Multa administrativa de 1.000 francos suizos a la FIFA.

110 mil dólares por un incumplimiento de pago a Rafael Pérez, que se fue en condición de libre.

240 mil dólares por los derechos de formación y mecanismos de solidaridad por Jhohan Romaña.

Rafa Pérez se fue libre de San Lorenzo por un incumplimiento de pago por parte de la institución: ahora, el club está inhibido hasta que abone esa deuda, que se suma a otras diez ya existentes.

El presente de San Lorenzo en el fútbol argentino

Lo positivo para el "Ciclón" en las últimas semanas es el presente del equipo comandado por Damián Ayude. La victoria por 2 a 1 conseguida contra Atlético Tucumán en condición de visitante el pasado lunes 20 de octubre los posicionó mejor en la tabla de posiciones de la Zona B, pero también de la anual. De hecho, acumula un total de 19 unidades en el Torneo Clausura siendo sexto en su grupo y hoy clasificaría a los playoffs.

Otro objetivo que sueñan con cumplir es meterse en un torneo internacional en 2026 y tampoco están lejos de lograrlo. De hecho, con todavía tres fechas pendientes del campeonato y la posibilidad de pasar a octavos están octavos en la general con 46 puntos. Ocupando este lugar, si lo mantienen de acá en más, entrarían en la Copa Sudamericana, aunque la Libertadores no está muy lejos teniendo en cuenta que también pueden ser campeones si avanzan en los mano a mano.

El fixture de San Lorenzo en las últimas fechas del Torneo Clausura