San Lorenzo emitió un comunicado sobre el pedido de quiebra y su postura en la Justicia

San Lorenzo dio detalles de cómo actuará en la Justicia ante el pedido de quiebra por la deuda al fondo suizo.

En medio de la crisis institucional en la que continúa inmerso, San Lorenzo de Almagro emitió un comunicado sobre cómo se encuentra el pedido de quiebra, solicitado por un fondo suizo, y detalló en qué consistió la visita de este miércoles del presidente Marcelo Moretti a la Justicia sobre el caso.

Cerca del mediodía, Moretti, que debe convocar una reunión de comisión directiva para determinar si el club tiene una acefalía de la directiva, se dirigió a la Justicia y presentó un plan de pagos para pagar la deuda de 4.7 millones de dólares a AIS Investment Funds, el fondo que le prestó dinero al club por la transferencia de Adolfo Gaich.

Horas más tarde, la institución publicó un mensaje sobre la situación en redes sociales: "El Club Atlético San Lorenzo de Almagro informa a sus socios, socias e hinchas que, ante el pedido de quiebra presentado en sede judicial por AIS Investment Fund SCA SICAV RAIF, la institución se encuentra trabajando activamente junto a un equipo especializado para atender de manera inmediata y responsable cada requerimiento".

Luego, el club señaló que cumplió con los plazos determinados para hacerse cargo de la deuda: "San Lorenzo reafirma su plena disposición ante la Justicia, habiendo contestado en tiempo y forma, acompañando toda la documentación respaldatoria y pertinente que acredita la situación real del club y el cumplimiento de sus obligaciones".

Y finalzia: "La institución mantiene un diálogo constante con las autoridades judiciales y todas las partes del proceso, y confía en que la presentación y análisis de la información permitirán desestimar cualquier medida que pudiera afectar el normal funcionamiento del club y la preservación de su patrimonio".

El comunicado de San Lorenzo sobre el pedido de quiebra y cómo actuará en la Justicia.

La propuesta que envió Moretti para comenzar a saldar la deuda

Según reveló TyC Sports, Moretti habría enviado un esquema de pagos , en el que detalló cómo comenzaría a saldar la deuda que mantiene el club con el fondo suizo:

1,5 millones de dólares en el momento que se firma el pacto.

Documentos pendientes de cobro por las transferencias de Agustín Martegani (700 mil dólares), Iván Leguizamón (400 mil) y Elián Irala (1 millón).

Tres cuotas semestrales de 500 mil dólares, que saldrán de los ingresos que entren al club por abonos de los hinchas.

Qué es AIS Investment Funds

AIS Investment Funds es un fondo de inversión suizo, con base en Luxemburgo, y que se hizo conocido en nuestro país por el conflicto que se generó con San Lorenzo, a través de la transferencia de un jugador que ya no juega en el club de Boedo.

En julio del 2020, tras concretarse la transferencia de Adolfo Gaich al CSKA de Rusia (8 millones de dólares), el club comandado por Marcelo Tinelli en aquel momento pidió un crédito y, además, un préstamo al fondo suizo. Pero el CSKA no estuvo de acuerdo en abonarle a AIS Investment Fund, que había puesto el dinero, y en cambio se lo envió directamente a la directiva de Boedo, que no cumplió con las cuotas ni métodos de pago con AIS.

Por el incumpliento, hace algunas semanas la corporación suiza solicitó la quiebra de San Lorenzo, sumado a que en 2024 el "Cuervo" ya había sido condenado a pagar 3.938.419,31 dólares más intereses, por la deuda. Sin márgen la dirigencia tiene, a partir de hoy, cinco jornadas para juntar el dinero y abonarlo en una cuenta informada por los suizos, ya que el club argentino no contaría con instancias para apelar ante ningún tribunal.

Más allá de la peligrosa situación, también cabe aclarar que, a raíz de lo sucedido con Racing a comienzos de los 2000, existe una protección particular para las sociedades sin fines de lucro ante hechos como este. En prinicipio, la quiebra de un club no es tan sencilla, ya que no se decide en cuestión de días y debe pasar por varias firmas, sin embargo el club deberá solucionar el problema lo más rapído posible.