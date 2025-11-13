Últimas entradas para Oasis en Argentina 2025: cómo y dónde comprar tickets liberados

Liam y Noel Gallagher otra vez juntos.

Finalmente el momento llegó: tras una larga espera de 16 años, Oasis regresa a la Argentina y brindará dos shows en el estadio de River. Una oportunidad única de volver a ver a los hermanos Liam y Noel Gallagher juntos, luego de lo que fue un largo tiempo de la banda separada debido a las diferencias que existían entre los dos, que los llevaron a tener cruces públicos y que parecía una relación irreconciliable.

Como sucede con cada recital, la organización brinda una serie de entradas liberadas que se pueden comprar aún para ir a ver el concierto. En este caso, ocurre esta posibilidad con la agrupación de Manchester, para la cual todavía quedan algunos lugares disponibles para presenciar lo que serán los shows que ofrecerán en el Monumental las noches del sábado 15 y domingo 16 de noviembre.

Por dónde se pueden conseguir entradas liberadas para Oasis en River

Los tickets para las dos fechas se encuentran disponibles únicamente en allaccess.com.ar.

Precios y qué lugares están a la venta para ver a Oasis

Visión restringida $287000 final

Platea Alta San Martin y Belgrano $276000 final

Platea Sivori Media $281750 final

Qué canciones puede llegar a tocar la banda y detalles de las presentaciones

El regreso de Oasis al país tiene entre sus principales novedades que contará con la participación de Paul "Bonehead" Arthurs, quien arribó esta semana a Argentina y se sumó a la gira del grupo por Sudamérica, luego de ausentarse a algunas presentaciones debido a su tratamiento contra el cáncer de próstata, lo que hizo que se pierda los shows que realizó el grupo en Asia y en Australia. Su llegada al Aeropuerto de Ezeiza fue grabado por los fans, que disfrutan de contar con uno de miembros más importantes e históricos.

En cuanto a las canciones que pueden llegar a tocar, hasta el momento la mayoría de los temas que interpretó son del álbum "What´s the Story Morning Glory", que en octubre cumplió 30 años desde su lanzamiento. Además, hay canciones de Definitely Maybe y Be Here Now que entraron en las últimas presentaciones. En conclusión, entre las infaltables que de seguro estarán se encuentran Wonderwall, Champagne Supernova, Some Might Say, Cigarettes and Alcohol, Don´t Look Back in Anger y Rock n´ Roll Star, entre otras.

Noel Gallagher habló varias veces de su amor por Argentina y lo elige como uno de sus sitios favoritos.

Noel Gallagher jamás ocultó su alegría por venir a Argentina cada vez que le toca, al considerarlo uno de sus sitios favoritos y destacar su admiración por la entrega que tiene el público en cada uno de los conciertos. "Tocamos allí un par de veces. Argentina está, sin dudas, en el top 5 de los lugares en los que nos gusta tocar en el mundo y es el lugar más alejado de Irlanda y Mánchester", resaltó el artista en la previa a su vuelta a la ciudad porteña.