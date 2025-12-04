Conmovedor: un joven con retraso madurativo estuvo desaparecido y su perro permaneció con él todo el tiempo

El joven estuvo desaparecido durante una semana.

Una imagen conmovedora se vivió este miércoles cuando la Policía de Córdoba encontró al adolescente, de 17 años, que se encontraba desaparecido desde hace una semana. Los efectivos lo hallaron sano y salvo junto con Tiki, su perro que permaneció junto a él, en la zona rural de La Mezquita. El joven es oriundo del barrio General Savio de la capital provincial y tiene un diagnóstico de retraso madurativo

Identificado con las iniciales S.A., las primeras señales de su desaparición surgieron el 27 de noviembre, fecha en la que se perdió. El adolescente había salido de su casa y la familia comenzó a buscarlo tras advertir que no regresaba. Por el hecho intervino la fiscalía encabezada por Raúl Garzón.

Así, los efectivos de la División Protección de Personas de la Policía de Córdoba, junto a agentes de diversas dependencias, realizaron un recorrido exhaustivo. El dato que permitió encontrar al joven fue por una llamada al 911, por lo que los oficiales coordinaron acciones para explorar el área de La Mezquita, al oeste de la Ciudad de Córdoba.

Cómo encontraron al joven con su perro

Según informó el gobierno de Córdoba, la intervención se realizó en las inmediaciones del camino a La Calera. En la zona, efectivos policiales localizaron al adolescente, pero se llevaron una sorpresa al ver que no estaba solo, sino junto con Tiki, su perro que estuvo con él mientras estuvo alejado de su casa.

“En todo momento estuvo acompañado por su perro y compañero Tiki, quien seguramente cuidó de él”, contó Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad, en declaraciones reproducidas por medios locales. Tras el hallazgo, el animal fue trasladado a la División Canes de la fuerza, donde recibió cuidados veterinarios.

El adolescente se reencontró con sus seres queridos en el mismo sitio donde fue hallado. Su padre, Juan Carlos, agradeció a quienes participaron del operativo, ya que por su condición estaba expuesto a un riesgo mayor. Quinteros y el director general de Investigaciones Criminales, Alberto Bietti, acudieron personalmente a supervisar la situación y acompañar a la familia.

"Fue enorme la emoción cuando llegamos con Juan Carlos y constatamos que estaba sano y salvo. Quiero reconocer especialmente a todo el personal de la división Protección de Personas de la Policía de Córdoba que desde el jueves lo buscaba fuertemente”, expresó Quinteros.

El rastreo incluyó seguimientos coordinados, relevamiento de zonas aledañas y la participación de brigadas de la policía. Tras ser rescatado, lo trasladaron al Policlínico Policial para recibir asistencia médica y descartar cualquier complicación de salud.