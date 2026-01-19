Confirmado: Netflix reveló qué velocidad de internet conviene tener para ver películas en 4K

Ver películas en 4K en Netflix ofrece una calidad de imagen definida y detalles más nítidos que en resoluciones menores, pero también exige más ancho de banda. La plataforma de streaming publicó sus recomendaciones de velocidad de internet para sus distintas calidades de reproducción y confirmó que, para disfrutar de contenido en 4K sin interrupciones ni buffering, los usuarios deben contar con una conexión capaz de sostener una velocidad mínima recomendada de 15 Mbps o más por dispositivo.

Esta cifra sirve como base, aunque en la práctica muchos hogares optan por planes más veloces para garantizar una experiencia fluida y estable.

Qué velocidad recomienda Netflix para cada calidad

Según la propia Netflix, la velocidad de internet influye directamente en la calidad de la reproducción audiovisual. En términos generales, estas son las recomendaciones oficiales:

Definición estándar (SD): 3 Mbps o más.

Alta definición (HD, 1080p): 5 Mbps o más.

Ultra alta definición (UHD o 4K): 15 Mbps o más por dispositivo.

Estos valores representan la velocidad mínima estable recomendada para que el contenido se cargue sin interrupciones y se mantenga en la resolución deseada.

Por qué puede necesitarse más velocidad

Aunque 15 Mbps es el punto de partida para ver 4K en un solo dispositivo, muchos expertos en conectividad sugieren considerar velocidades mayores por varias razones:

Múltiples dispositivos conectados : si hay varios teléfonos, tablets o televisores usando internet al mismo tiempo, la velocidad total necesaria puede subir considerablemente.

Estabilidad de conexión : variaciones o caídas temporales en la velocidad afectan la calidad y pueden causar buffering incluso si el número nominal alcanza el mínimo.

Red doméstica saturada: en hogares con muchos aparatos conectados, una velocidad mínima de 25 Mbps o incluso 50 Mbps o más puede ofrecer una experiencia más fluida, especialmente si se usa WiFi en lugar de cable Ethernet.

Además, dispositivos y televisores deben ser compatibles con 4K para poder reproducir el contenido a esa resolución; de lo contrario, la imagen se ajustará automáticamente a una calidad menor.

Consejos para comprobar tu velocidad

Para asegurarte de que tu conexión cumple con los requisitos de Netflix para 4K, la propia plataforma ofrece herramientas como Fast.com, que mide la velocidad de bajada directamente desde su servicio y te indica si tu internet es suficiente para la calidad deseada.

En resumen, Netflix recomienda al menos 15 Mbps de velocidad estable por dispositivo para ver películas y series en 4K, pero en muchos contextos domésticos, especialmente con varios usuarios o dispositivos conectados, conviene contar con velocidades mucho mayores para evitar interrupciones y aprovechar al máximo la capacidad de tu conexión a internet.