El Presupuesto 2026 y la comisión $Libra esperan en el Congreso a un LLA eufórico

Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA) comienzan la semana festejando un triunfo contundente que los entusiasma con meter en el Congreso más medidas de ajuste y desregulación de la economía. Sin embargo, falta más de un mes para el recambio legislativo y con la conformación actual de la Cámara de Diputados, la oposición espera a las fuerzas del Gobierno Nacional con la comisión investigadora $Libra. Por otra parte, se espera la presencia de ministros para que expliquen en comisiones el Presupuesto 2026.

Qué va a pasar con el Presupuesto 2026

El martes a las 11, está prevista la reunión de la comisión de Hacienda y Presupuesto para el debate del Presupuesto 2026. Para la reunión está citada la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. Con el cierre de la campaña encima, fuentes de la oposición todavía no adelantaron qué le plantearán a la funcionaria que todos los miércoles ordena desplegar un operativo represivo en las puertas del Congreso.

Por otra parte, la discusión del Presupuesto 2026 en comisiones continuará el miércoles con la presencia del secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman; la jefa de Gabinete del Ministerio de Defensa, María Luciana Carrasco, y el subsecretario de Gestión Administrativa, Mauro Ceratto.

El mismo día, a las 14.30 están citados el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. La presencia de ambos estaba prevista para la semana pasada. Fuentes parlamentarias no pudieron confirmar estas presencias para esta semana.

Mientras tanto, el bloque de Encuentro Federal anunció que está trabajando en un dictamen de minoría del Presupuesto 2026. A diferencia del 1,5% de superávit del proyecto del oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), la bancada que preside Miguel Ángel Pichetto propusieron un 0,9%, pero incluyendo las leyes que Milei vetó, más una recomposición de haberes jubilatorios.

Esta propuesta se dio luego de que Milei decidiera el jueves promulgar la ley de Emergencia en Discapacidad, pero suspendiendo su aplicación, bajo el argumento de que no está contemplada su financiación. "No hay charla posible después de eso", acotaron.

Cómo sigue la comisión $Libra

El martes a las 16, está prevista una nueva reunión de la comisión investigadora $Libra. El grupo parlamentario se reunirá para determinar nuevas medidas de prueba y sumar declaraciones testimoniales. Entre los que tienen que presentarse está el propio Milei. Llamativo sería que suceda.

El pedido fue realizado por el secretario de la comisión investigadora, el diputado de Unión por la Patria Juan Marino, que recordó que Milei no había respondido a los dos pedidos por escrito que el órgano parlamentario le había hecho.

Marino informó que la billetera virtual Ripio respondió al oficio enviado por la comisión y reportó que hubo 1358 usuarios con residencia en Argentina realizaron compras o ventas con el token $Libra y de esos, existen 1329 argentinos".

Previamente, el diputado había reproducido en la reunión una entrevista de Milei con el comunicado Jonatan Viale del mes de febrero, en los que afirmó, sobre la cantidad de gente que compró la memecoin: "No creo que sean más de cinco argentinos". En resumen, Marino propuso que el Presidente "ratifica o rectifique" esa declaración y que informe cómo obtuvo el número de contrato

Por otra parte, también se espera la declaración testimonial de María Alicia Rafaele y María Pía Novelli, madre y hermana de Mauricio Novelli, uno de los promotores del Tech Forum y nexo entre Milei y el empresario Hayden Davis. Las dos citadas habían sido filmadas vaciando cajas de seguridad en un banco.