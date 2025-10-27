En estas elecciones del 26 de octubre de 2025, los resultados en todos el país fueron muy sorpresivos y llamaron la atención. Provincia por provincia y municipio por municipio, los números aparecieron en el recuento cerca de las 21 horas cuando se anunciaron los resultados.

El mapa de los resultados electorales

Uno por una las resultados en las provincias argentinas

Sobre las 21 horas se conocieron los resultados de la Provincia de Buenos Aires. Diego Santilli superó el 41% de los votos.

La actual ministra de Seguridad sacó más votos que Manuel Adorni y Silvia Lospennato juntos en mayo. En segundo lugar quedó Fuerza Patria, por lo que Mariano Recalde renovará su banca en el Senado.

Con el 40,68% de los votos, el partido libertario se impuso fuertemente en la provincia gobernada por Pullaro. En segundo lugar, Fuerza Patria con 28,69%; seguido del partido de Pullaro, con el 18,32%.

Cerraron los comicios en todo el país y en la Provincia mediterránea, La Libertad Avanza se quedó con 42,37% de los votos sobre Provincias Unidas.

La provincia de Salta ya estructuró el 85,74% dando como ganador claro a La Libertad Avanza, con una participación del 65,81%, se llevó dos bancas de diputados.

Los comicios cerraron en todo el país y se conocieron los resultados en este municipio del conurbano, perteneciente a la Tercera Sección bonaerense.

El gobernador de Neuquén reconoció el triunfo del mileismo, que lleva como primera candidata a senadora nacional a Nadia Figueroa.

Los comicios cerraron en todo el país y después de las 21 horas se conoció que, con Cristian Andino a la cabeza, el peronismo ganó en la ciudad de San Juan y en gran parte de la Provincia con más del 34%.

La Libertad Avanza ganó en La Plata con el 44.34% de los votos. Cómo fue el resultado de las elecciones legislativas 2025 en La Plata.

El candidato de La Libertad Avanza (LLA), Diego Santilli, ganaba con el 49,16% de los votos, por encima del 31,06% del postulante de Fuerza Patria (FP), Jorge Taiana.

Pasadas las 21:15 se publicaron los resultados con el 90,88% de la mesas escrutadas. La Liberta Avanza mejoró su performance al crecer un 8% en votantes en comparación a las legislativas provinciales de septiembre 202

Los comicios cerraron en todo el país y se conocieron los resultados en este municipio del conurbano, perteneciente a la Tercera Sección bonaerense.

Con el 38,89% de los votos, el partido libertario se impuso en Rosario. Por su parte, en la capital provincial, la diferencia fue mayor: LLA alcanzó el 42,20%, por encima del 29,15% del peronismo.

Los comicios cerraron en todo el país y después de las 21 horas se conoció que, con Osvaldo Jaldo, el peronismo ganó en San Miguel de Tucumán y en casi toda la provincia con más del 50% de los votos. La Libertad Avanza salió segundo, con el candidato Agustin Pelli, con más del 35%.



La Matanza es el distrito más grande la Argentina y allí Fuerza Patria hhizo una de las grandes elecciones de octubre.

