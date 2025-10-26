Los comicios cerraron a las 18 en todo el país y hay fuerte expectativa por saber quién será el candidato más votado en toda la ciudad de Bahía Blanca, una de las localidades más importantes de la Provincia de Buenos Aires. Bahía Blanca está entre una de las veinte ciudades más pobladas de todo el país, con más de 336.000 habitantes, lo que lo convierte en un distrito destacado de lo que es el territorio bonaerense.

A diferencia de otros distritos, los lanusenses votaron únicamente para la categoría de diputados nacionales, que es lo que se elige en todo el territorio bonaerense en estas elecciones, cargos para el que compitieron 15 listas en total. Hasta las 21 rige la prohibición de difundir bocas de urna y encuestas y se esperan los resultados oficiales.

Qué se elige hoy en Bahía Blanca y en toda la provincia de Buenos Aires

Uno de los distritos más importantes del país en cantidad de votantes, elegirá 35 representantes para la Cámara de Diputados de la Nación en las elecciones legislativas.

Quiénes son los candidatos en Bahía Blanca y en la provincia de Buenos Aires

El listado de los primeros candidatos de cada una de las 15 listas que competirán en Bahía Blanca y la provincia de Buenos Aires:

La Libertad Avanza: Diego Santilli

Fuerza Patria: Jorge Taiana

Partido Nuevo Buenos Aires: Santiago Cúneo

Liber.ar: María Fernanda Tokumoto Eyler

Frente de Izquierda – Unidad (FIT): Nicolás Del Caño

Frente Patriota Federal: Alberto Samid

Unión Liberal: Roberto Cachanosky