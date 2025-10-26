Urtubey, Royón, Orozco y Leavy son los principales candidatos a senadores en Salta.

Cerraron los comicios en la ciudad de Salta y en toda la provincia hay gran expectativa por los resultados de las elecciones legislativas 2025 que generarán una nueva composición de la Cámara de Diputados y Senadores. Se trata del octavo distrito con más electores del país y en el que se renovarán tres diputados y tres senadores. En todas las jurisdicciones del país, los números se conocerán desde las 21.

La votación cerró en escuelas de todos los distritos de la provincia pasadas las 18, donde estuvieron habilitados para sufragar 1.111.029 ciudadanos, quienes eligieron a los reemplazantes de tres bancas de la Cámara de Diputados y también tres de Senadores para el período 2025-2029.

Qué se elige hoy en Salta

Los escaños en juego representan alrededor del 3% del padrón electoral y pertenecen a Emiliano Estrada (Unión por la Patria), Pamela Calleti (Innovación federal) y Carlos Zapata (La Libertad Avanza) en Diputados, y de Nora Giménez (Unidad Ciudadana), Sergio Leavy (Unidad Ciudadana) y Juan Carlos Romero (Cambio Federal) en el Senado. Los votantes eligieron a sus candidatos a través de la Boleta Única de Papel (BUP), donde hay nueve listas.

Quiénes son los candidatos en Salta

Entre los postulantes a la Cámara de Diputados están:

Fuerza Patria : Emiliano Estrada, Mercedes Figueroa y Carlos Rodas.

: Emiliano Estrada, Mercedes Figueroa y Carlos Rodas. La Libertad Avanza : María Gabriela Flores, Carlos Raúl Zapata y Paola Alexandra Mielñik.

: María Gabriela Flores, Carlos Raúl Zapata y Paola Alexandra Mielñik. Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad : Andrea Villegas, Jesús Choque y Carmen Venencia.

: Andrea Villegas, Jesús Choque y Carmen Venencia. Unión Cívica Radical : Sole Farfán, Renán Castellanos y Fabiana Beky.

: Sole Farfán, Renán Castellanos y Fabiana Beky. Movimiento al Socialismo : Emilio Ulises Fernández Ortiz, Bárbara Sofía Marinaro y Cristian José Sanconte Cruz.

: Emilio Ulises Fernández Ortiz, Bárbara Sofía Marinaro y Cristian José Sanconte Cruz. Partido de la Victoria : Marcela Elizabeth Jesús, Guido Giacosa Fernández y Blanca Irene Chacón Dorr.

: Marcela Elizabeth Jesús, Guido Giacosa Fernández y Blanca Irene Chacón Dorr. Partido Renacer : Nicolás Ceferino Vedia, Luciana Belén Latorre y Pablo Agustín Muro Sanmillán.

: Nicolás Ceferino Vedia, Luciana Belén Latorre y Pablo Agustín Muro Sanmillán. Primero Los Salteños : Bernardo Biella, Oriana Névora y Juan Cruz Cura.

: Bernardo Biella, Oriana Névora y Juan Cruz Cura. Política Obrera: Julio Oscar Quintana, Georgia del Milagro Romero y Cristian Rafael Pereyra.

En tanto, los aspirantes al Senado son: