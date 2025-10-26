Mariano Recalde (FP) y Patricia Bullrich (LLA) son los principales candidatos a senador por CABA.

Cerraron los comicios en la Ciudad de Buenos Aires y los porteños ya están a la espera de resultados oficiales de las elecciones legislativas 2025. Por la veda, hasta las 21 rige la prohibición de difundir bocas de urna y encuestas. La Capital Federal, al igual que el resto del país, fue a las urnas en unos comicios que se convirtieron en un plebiscito de la gestión del presidente Javier Milei.

Se espera que los primeros resultados oficiales sean informados por la Dirección Nacional Electoral (DINE) a partir de las 21 horas, con un conteo de votos que se presupone más rápido, aunque no exento de complicaciones al tratarse de una nueva modalidad.

Qué se elige hoy en la Ciudad de Buenos Aires

Como en todo el país, en la Ciudad de Buenos Aires se eligen diputados nacionales, ya que se renueva la mitad de la cámara baja del Honorable Congreso de la Nación. En el caso de la Capital Federal, elegirá a 13 nuevos representantes.

Además, como sucede cada seis años, los porteños eligen representantes para el Senado. La lista que más votos saque en este rubro conseguirá que ingresen dos legisladores a la Cámara Alta, mientras que la que quede en segundo lugar meterá un senador.

Cómo es la Boleta Única de Papel en la Ciudad de Buenos Aires

Quiénes son los candidatos en la Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, se elegirán diputados y senadores. En total, hay 17 listas que presentan candidatos para la cámara baja, mientras que para la cámara alta hay 15 postulaciones en Capital Federal.

La Libertad Avanza

La lista para la Cámara de Diputados la encabeza Alejandro Fargosi y la lista para el Senado la comanda Patricia Bullrich.

Fuerza Patria

La lista para la Cámara de Diputados la encabeza Itai Hagman y la lista para el Senado la comanda Mariano Recalde.

Unión del Centro Democrático

La lista para la Cámara de Diputados la encabeza Marcelo Portas Dalmau y la lista para el Senado la comanda Diego Guelar.

Para Adelante

La lista para la Cámara de Diputados la encabeza Sergio Abrevaya y la lista para el Senado la comanda Facundo Manes.

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad

La lista para la Cámara de Diputados la encabeza Myriam Bregman y la lista para el Senado la comanda Christian Castillo.

Ciudadanos Unidos

La lista para la Cámara de Diputados la encabeza Martín Lousteau y la lista para el Senado la comanda Graciela Ocaña.

Movimiento de Jubilados y Juventud

La lista para la Cámara de Diputados la encabeza Alejandro Katz y la lista para el Senado la comanda Esteban Paulón.

La izquierda en la Ciudad

La lista para la Cámara de Diputados la encabeza Federico Winokur y la lista para el Senado la comanda Héctor Heberling.

Potencia

La lista para la Cámara de Diputados la encabeza Ricardo López Murphy y la lista para el Senado la comanda Juan Martín Paleo.

Hagamos Futuro

La lista para la Cámara de Diputados la encabeza Hernán Reyes y la lista para el Senado la comanda María Marcela Campagnoli.

Nuevos Aires

La lista para la Cámara de Diputados la encabeza Daniel Lipovetzky y la lista para el Senado la comanda Agustín Rombolá.

Movimiento Plural

La lista para la Cámara de Diputados la encabeza Marcelo Peretta y la lista para el Senado la comanda Gustavo D'Elía.

Frente Patriota Federal

La lista para la Cámara de Diputados la encabeza César Biondini y la lista para el Senado la comanda Ángel Javier Romero.

Partido Socialista Auténtico

La lista para la Cámara de Diputados la encabeza Mario Mazzitelli y la lista para el Senado la comanda Francisco Moreno Guirado.

Partido Comunista

La lista para la Cámara de Diputados la encabeza Antonella Bianco y la lista para el Senado la comanda Ariel Elger Vargas.

Unidad Popular

La lista para la Cámara de Diputados la encabeza Claudio Lozano y no presenta candidatos para el Senado.

Integrar