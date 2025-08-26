Elecciones 2025: quiénes renuevan en las elecciones y quiénes dejan el Congreso en octubre

La mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado se renovarán en las elecciones de octubre de este año.

Las elecciones legislativas 2025 serán mucho más que un recambio parlamentario: marcarán el pulso del gobierno de Javier Milei para los próximos dos años y definirán si logra avanzar con su agenda en el Congreso. El oficialismo libertario arriesga pocas bancas, mientras que la oposición pone en juego a sus principales referentes.

El recambio de octubre llega con nombres pesados, despedidas resonantes y un tablero político en plena reconfiguración. Los resultados pueden definir la gobernabilidad hasta 2027 y reordenar las alianzas entre oficialismo y oposición.

Elecciones 2025: ¿qué se vota en octubre?

En estos comicios serán elegidos la mitad de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas).

La Libertad Avanza (LLA) arriesga solo 8 de sus 39 bancas en Diputados.

(LLA) arriesga solo 8 de sus 39 bancas en Diputados. Fuerza Patria pone en juego 46 de sus 98 bancas.

pone en juego 46 de sus 98 bancas. El PRO enfrenta un recambio masivo con figuras de alto perfil.

enfrenta un recambio masivo con figuras de alto perfil. La Unión Cívica Radical (UCR) pierde referentes históricos como Julio Cobos y Rodrigo De Loredo.

Cámara de Diputados.

Diputados: ¿quiénes renuevan y quiénes se despiden?

En la Cámara Baja, LLA lleva a José Luis Espert como candidato en Buenos Aires y a María Emilia Orozco en Salta, pero Carolina Píparo y Florencia Klipauka no continuarán.

lleva a como candidato en Buenos Aires y a en Salta, pero y no continuarán. El peronismo arriesga fuerte: Vanesa Siley, Hugo Yasky y Sergio Palazzo buscan renovar, mientras que se despiden Leandro Santoro, Leopoldo Moreau, Daniel Gollan y Carolina Gaillard .

arriesga fuerte: y buscan renovar, mientras que se despiden y . En el PRO , Diego Santilli y Florencia Ajmechet intentan sostener sus lugares, pero figuras como María Eugenia Vidal, Fernando Iglesias y Gerardo Milman dejarán el Congreso.

, y intentan sostener sus lugares, pero figuras como y dejarán el Congreso. La UCR sufre la salida de Rodrigo De Loredo y Julio Cobos, mientras que en Encuentro Federal buscan renovar Florencio Randazzo y Emilio Monzó. En el Frente de Izquierda, Mercedes de Mendieta y Alejandro Vilca ponen en juego sus bancas.

Senado: ¿quiénes siguen y quiénes se van?

En el Senado, el peronismo arriesga 13 bancas con nombres como Mariano Recalde y Sergio Leavy en carrera. Se despiden Oscar Parrilli y Claudia Ledesma de Zamora .

con nombres como y en carrera. Se despiden y . En el PRO, Guadalupe Tagliaferri y Alfredo De Ángeli no renovarán, mientras que en la UCR dejan su banca Martín Lousteau y Víctor Zimmerman .

y no renovarán, mientras que en la UCR dejan su banca y . LLA apuesta por consolidar su presencia en la Cámara Alta, aunque también enfrenta recambios con referentes como Carolina Píparo y Álvaro Martínez.

Milei y el futuro del Congreso

El resultado de las elecciones legislativas 2025 será un verdadero plebiscito para Milei. El Presidente necesita más volumen parlamentario para avanzar con su ajuste, pero la oposición —en especial Fuerza Patria— busca frenar ese avance. El nuevo Parlamento definirá si Milei gobierna con mayoría propia o con un contrapeso fuerte y en ese sentido, los comicios de octubre son decisivos.