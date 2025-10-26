Elecciones 2025 en Mar del Plata: quién ganó hoy en Mar del Plata y toda la provincia de Buenos Aires.

Cerraron los comicios en la ciudad de Mar del Plata del distrito de General Pueyrredón y en toda la provincia de Buenos Aires y hay fuerte expectativa por los resultados que derivarán en una nueva composición de la Cámara de Diputados. Se trata de la quinta sección electoral del territorio bonaerense, que renovará 35 bancas de diputados nacionales. Los números de todas las jurisdicciones del país se conocerán desde las 21.

La votación cerró en escuelas de todos los distritos de la ciudad pasadas las 18. En el Partido de General Pueyrredon están habilitadas a votar 596.177 personas, de las cuales 575.613 son argentinas y 20.564 son extranjeras, quienes eligieron a los reemplazantes de 35 bancas de la Cámara de Diputados de la Nación para el período 2025-2029.

Qué se elige hoy en Mar del Plata y la provincia de Buenos Aires

Como en toda la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Mar del Plata, cabecera del municipio de General Pueyrredón, votará para renovar 35 bancas de diputado nacional. El listado de los primeros candidatos de cada una de las 15 listas que competirán en Mar del Plata y la provincia de Buenos Aires:

- La Libertad Avanza: Diego Santilli

- Fuerza Patria: Jorge Taiana

- Partido Nuevo Buenos Aires: Santiago Cúneo

- Liber.ar: María Fernanda Tokumoto Eyler

- Frente de Izquierda – Unidad (FIT): Nicolás Del Caño

- Frente Patriota Federal: Alberto Samid

- Unión Liberal: Roberto Cachanosky

