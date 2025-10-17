Elecciones 2025: quiénes son los candidatos que encabezan las listas en provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos que encabezan las listas en provincia de Bueno

El domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones nacionales legislativas 2025 en todo el país y los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires deberán ir a votar para renovar parte de la Cámara de Diputados. ¿Quiénes son los candidatos?

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en la provincia de Buenos Aires

Este domingo la Provincia deberá votar para renovar a 35 diputados nacionales que la representan en la Cámara baja. Esta vez se utilizará la Boleta Única Electrónica (BUP) que reunirá en un mismo papel a todos los candidatos de las diferentes fuerzas políticas.

En PBA se disputarán las bancas entre 15 listas, los candidatos que las encabezan son:

1. La Libertad Avanza: Diego Santilli

El actual diputado nacional por la provincia de Buenos Aires (desde 2021) buscará renovar su banca, pero al frente del oficialismo como primer legislador. Antes se encontraba tercero en la lista, pero el cambio se dio porque solo 20 días antes de las elecciones nacionales, José Luis Espert renunció a su candidatura al estar acusado de recibir un pago de US$ 200 mil del empresario Federico “Fred” Machado que se encuentra investigado por narcotráfico en los Estados Unidos.

La Cámara Nacional Electoral permitió que Santilli ocupe el primer puesto, aunque las boletas tendrán el nombre y la foto de Espert. Por eso, el oficialismo llama a votar al histórico legislador del PRO con una nueva insólita frase de campaña: "Para votar al colorado, marcá al pelado".

2. Fuerza Patria: Jorge Taiana

La lista del peronismo estará encabezada por Taiana. Es licenciado en Sociología de la UBA y militó en la Juventud Peronista. Estuvo detenido entre 1975 y 1982. Además, fue embajador en Guatemala durante la presidencia de Carlos Menem, canciller en las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2005-2012) y ministro de Defensa en el gobierno de Alberto Fernández (2021-2023). También fue legislador porteño (2013-2015), parlamentario del Mercosur (2015-2019) y senador nacional (2019-2021).

3. Partido Nuevo Buenos Aires: Santiago Cúneo

El líder del Movimiento Democrático Confederal Argentino es un político y periodista que se hizo famoso por el programa Uno más uno tres que se emitió por cable y luego por streaming. Se ha postulado en diferentes cargos nacionales (incluso para presidente), provinciales y municipales, pero jamás fue electo.

En la provincia de Buenos Aires competirán 15 fuerzas políticas

3. Liber.ar: María Fernanda Tokumoto Eyler

Tokumoto trabaja desde hace 40 años en el municipio bonaerense de Florencia Varela y es la primera vez que participará en una elección. Farmacéutica de profesión, la candidata lidera un espacio que se define como la combinación de "principios liberales con reivindicaciones sociales como salud pública, transparencia del Estado y protección de los sectores más vulnerables”.

4. Frente de Izquierda – Unidad (FIT): Nicolás Del Caño

El exdiputado nacional, que fue candidato a presidente en 2015 junto a Myriam Bregman y en 2019 junto a Romina Del Plá y candidado a vice en 2023, encabezará la lista para volver a ocupar una banca en la Cámara baja. El legislador había revalidado su banca en 2017 y 2021, pero a mediados de este año renunció junto a Vanina Biasi para cumplir con la política de rotación de bancas del FIT.

5. Frente Patriota Federal: Alberto Samid

El empresario frigorífico buscará ser parte del congreso nuevamente. Fue diputado provincial entre 1987 y 1991, cuando fue elegido por el Frente Justicialista de Renovació. Además, fue vicepresidente del Mercado Central de Buenos Aires (2014-2016).

En 2019 fue detenido por la agencia internacional Interpol en Belice, tras no presentarse en un juicio oral por una causa de asociación ilícita que entre 1993 y 1998 evadió $ 23 millones en impuestos vinculados con la venta de carne. Por esto, fue condenado a 4 años de prisión.

6. Unión Liberal: Roberto Cachanosky

Es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina (UCA) y profesor universitario. Fue columnista de temas económicos en diferentes medios como La Prensa (1985-1992), El Cronista (1992-2001), La Nueva Provincia (1992-1998), y en La Nación (2001-2017).

7. Coalición Cívica: Juan Manuel López

El actual diputado nacional ocupa su banca desde diciembre de 2017 y preside el bloque de la Coalición Cívica desde 2021. Antes de asumir fue asesor en el Congreso de Elisa Carrió. Es abogado de la UBA y técnico en Producción Agropecuaria

8. Proyecto SUR: Ricardo Alfonsín

El hijo del expresidente Raúl Alfonsín es abogado y se unió a la política en 1993. Sus primeros pasos los dio en la UCR fue diputado bonaerense, entre 1999 y 2003; y diputado nacional entre 2009 y 2017. Además, lideró el Comité Provincial de la UCR (2014-2017). En 2011 compitió como candidato a presidente por la UCR y en 2020 se convirtió en embajador de España, durante la presidencia de Alberto Fernández, cargo que ocupó hasta el 2023.

9. Propuesta Federal para el Cambio: Fernando Burlando

El abogado penalista más mediático de la Argentina buscará ocupar un lugar en la Cámara de Diputados. Es conocido haber participado de casos importantes de la historia del país como a la banda de Los Horneros que fueron parte del asesinato del periodista José Luis Cabezas o la demanda de Diego Armando Maradona contra Claudia Villafañe.

Además, representó a Juan Darthés ante la denuncia de Thelma Fardin y también defendió a la familia de Fernando Báez Sosa y a la de Loan Peña, entre otros.

11. Provincias Unidas: Florencio Randazzo

El actual diputado nacional buscará renovar su banca. El contador inició su carrera política en 1993 como concejal en Chivilcoy y luego se convirtió en diputado bonaerense. Fue secretario para la Modernización del Estado (2002-2003), jefe de Gabinete provincial (2003-2004) y ministro de Gobierno provincial (2004-2007) durante la gestión de Felipe Solá. También fue ministro de Interior (luego Interior y Transporte) durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

En las elecciones del 26 de octubre se utilizará la Boleta Única de Papel

12. Potencia: María Eugenia Talerico

Es abogada penalista y está especializada en Derecho Tributario. Talerico fue vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, durante el gobierno de Mauricio Macri.

13. Unidad Federal: Fernando Gray

Es intendente del municipio bonaerense de Esteban Echeverria, fue elegido por primera vez en 2007 y luego reelecto en 2011, 2015, 2019 y 2023. Además, estuvo al frente del PJ de la provincia de Buenos Aires entre 2018 y 2019 y fue su vicepresidente entre 2017-2018 y 2019-2020. Desde octubre de 2022 es vicepresidente para América Latina de la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), su mandato durará hasta 2027.

14. Nuevos Aires: Sixto Cristiani

El economista tiene solo 28 años y es el candidato más joven en encabezar una lista este año. Cristiani es licenciado en Administración de Empresas de la UCES, magíster en Economía Urbana (UTDT) y magíster en Planeamiento Urbano y Regional (London School of Economics – LSE). También, participó en programas de formación dirigidos a jóvenes dirigentes y trabajó como consultor en ONU-Habitat, donde se especializó en desarrollo urbano sostenible.

15. Nuevo MÁS: Manuela Castañeira

La líder del Movimiento al Socialismo (Nuevo MAS) y fue candidata más joven en los comicios presidenciales de 2015, 2019 y 2023, aunque no logró ser electa. Es socióloga de la UBA y trabaja como no docente en la Universidad Nacional de San Martín.