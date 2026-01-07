La Ciudad recuperó un predio que asegura estuvo ocupado ilegalmente por una cooperativa ligada a Grabois

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que recuperó un predio ubicado debajo de la autopista Perito Moreno, en el barrio de Parque Avellaneda, que se encontraba ocupado de manera irregular. El espacio, situado en Ameghino 1035, era utilizado como depósito sin contar con habilitación por una ccoperativa ligada a una organización social que conduce Juan Grabois, según señalaron fuentes oficiales.

De acuerdo con lo comunicado por la administración porteña, el operativo se realizó durante la mañana de este miércoles y contó con la participación de personal del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, efectivos de la Policía de la Ciudad y agentes de la Red de Atención. En total intervinieron unos 20 agentes, además de maquinaria y camiones para el retiro de elementos del lugar.

La Ciudad indicó que el predio estaba ocupado por la cooperativa “El Amanecer de los Cartoneros”, que integra el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que lidera Juan Grabois. Tras el procedimiento, el inmueble será puesto nuevamente bajo la órbita de la Dirección General de Administración de Bienes, que deberá definir su destino.

Desde el Ejecutivo porteño señalaron que la intervención forma parte de un plan de ordenamiento del espacio público y recordaron que, en el marco de esa política, se llevaron adelante distintos operativos de recuperación de inmuebles y desalojos en espacios considerados ocupados de manera ilegal.

“Respetamos la propiedad privada tanto como los bienes públicos, que son de todos los porteños. En la Ciudad, la ley se cumple”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Durante el operativo llevado adelante a primera hora de este miércoles intervinieron 20 agentes del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana con maquinaria y camiones, junto a la Policía de la Ciudad y personal de la Red de Atención.

Macri aseguró que "acá no hay grises" y advirtió que "al que usurpa, sepa que lo vamos a ir a buscar" y remarcó que "el orden no se negocia”, para hacer énfasis en uno de sus ejes de gestión. La recuperación de este predio se enmarca en las políticas del Gobierno porteño para ordenar el espacio público y en estos dos años ya se recuperaron más de 550 propiedades tomadas.

“La convivencia se sostiene con normas claras que están para cumplirse. Ni el espacio público, ni una propiedad privada pueden ser ocupados de forma ilegal, y la Ciudad va a actuar cada vez que eso ocurra para garantizar el orden y la tranquilidad de los vecinos”, sostuvo el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi.

La respuesta del MTE

Desde la organización fundada por Grabois desmintieron "categóricamente que esté ocupado ilegalmente" al argumentar que que el predio "fue otorgado a a Cooperativa Amanecer de los Cartoneros hace más de 15 años por parte del propio Gobierno de la Ciudad", donde se realizan "varias tareas vinculadas al sistema formal de reciclado".

"En lo concreto, trabajan 200 trabajadores (entre recuperados urbanos, operarios y mecánicos). También cumple funciones el propio personal del GCABA. Se recuperan mensualmente más de 100 toneladas de material reciclable, entre los que se encuentran aproximadamente 25 toneladas mensuales de retazos de tela", indicó el MTE en un comunicado.

La organización resaltó que el predio forma parte del "único circuito de recuperación y reciclado de descartes textiles" de la Ciudad y que "es parte central de la estrategia económica circular 2024-2028 presentada por el Gobierno porteño. "Sin embargo, están destruyendo su única política publica activa en la recuperación de este deshecho. Y recordemos también, que buena parte de material recuperado por este predio, iba destinado al Centro Verde Barracas, incendiado en febrero del 2024 por la desidia del propio GCABA, el cual continua la mayor parte en ruinas", plantearon.

En protesta del desalojo, la organización de Grabois realizará este miércoles una manifestación frente al Ministerio de Espacio Público porteño, ubicado frente al Parque Lezama. "A las 13hs nos concentramos en el ministerio de Espacio Publico de CABA para exigir una solución urgente para el reciclado y sus trabajadores del predio de Parque Avellaneda". señalaron.