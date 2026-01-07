Sorpresa por el Colo Barco: a un paso de dejar Francia y volver a la Premier League

Impacto por lo que se supo del futuro del Colo Barco

Valentín "Colo" Barco comenzó a sonar fuerte en un importante club de Inglaterra para ser refuerzo en el mercado de pases y jugar al lado de un campeón del mundo con la Selección Argentina. Mientras es una de las principales figuras del Racing de Estrasburgo de Francia que marcha séptimo en la Ligue 1, el exjugador de Boca Juniors está en el radar de un equipo de la Premier League y la noticia no tardó en trascender. Claro que, hay un detalle que puede ser clave en la negociación por él.

Liam Rosenior dejó el elenco galo para dirigir a Chelsea tras la repentina salida de Enzo Maresca y quiere llevarse al defensor con pasado en el Brighton. De esta manera, si es que el acuerdo se concreta, el lateral izquierdo volvería a tener lugar en la liga inglesa en 2026, aunque tendrá que esperar que llegue la oferta por parte de los "Blues" en donde se desempeña Enzo Fernández. Lo que también se supo es lo que pretende el futbolista con respecto a su futuro, lo cual puede acelerar la charla entre los directivos de ambas instituciones.

Chelsea de Inglaterra quiere al Colo Barco

Según infomaron desde la cuenta británica TopSkills Sports UK, el Chelsea "inició oficialmente conversaciones con el Racing de Estrasburgo por el talentoso lateral izquierdo argentino Valentín Barco. Entendemos que está preparando su primera oferta en los próximos días". A su vez, aseguraron que quien está teniendo un rol fundamental para que se llegue a un acuerdo es Liam Rosenior, mientras que el "Colo" está "100% comprometido y abierto a unirse".

Un dato no menor con respecto a esta situación es que el defensor tiene contrato con el conjunto francés que pagó 10 millones de euros por él hasta junio del 2029, por lo que tampoco será fácil que se concrete su salida. Uno de los equipos que se perfiló para contratarlo fue el Bayern Münich de Alemania y se filtró que ofrecería unos 40 millones de la moneda europea en 2025 y finalmente no se dio. Ahora, con su DT a la cabeza, los "Blues" avanzarían por el crack surgido en Boca Juniors que puede tener rodaje en Inglaterra previo a jugar el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

Liam Rosenior, clave para la posible llegada de Valentín "Colo" Barco al Chelsea

Por qué el DT de Chelsea puede ser clave para que el Colo Barco se vaya de Racing de Estrasburgo

Liam Rosenior juega un rol clave en la negociación para que el defensor argentino sea refuerzo del Chelsea de Inglaterra. Desde su arribo a la institución, el lateral izquierdo se convirtió en una pieza fundamental del equipo y el DT le dio la continuidad que no tuvo en el Sevilla. Tal es así que disputó encuentros de la Ligue 1, la Copa de Francia y hasta la Conference League. Ahora, en su nuevo destino, el entrenador inglés pretende al "Colo" Barco y se espera que su pase llegue a buen puerto en los próximos días.

Los números del Colo Barco en Racing de Estrasburgo