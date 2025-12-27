Colo Barco rompió el silencio sobre su salida de Boca y su vínculo con Riquelme: "No esperaba"

Valentín “Colo” Barco habló desde Francia sobre su salida de Boca Juniors, su vínculo con Juan Román Riquelme y los intentos fallidos de renovación.

Mientras atraviesa su mejor momento futbolístico en Europa, Valentín “Colo” Barco recordó su salida de Boca Juniors. El jugador, con gran actualidad en Racing de Estrasburgo, reveló detalles de las negociaciones que nunca prosperaron para renovar su contrato con el club y fue contundente al referirse a su vínculo con Juan Román Riquelme.

Instalado en Francia, “Colo” Barco rompió el silencio sobre uno de los capítulos más polémicos de su carrera: su salida de Boca. Con la ilusión intacta de disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, el futbolista de 21 años decidió aclarar cómo se dieron los hechos y por qué no continuó en el club que lo formó.

En diálogo con el youtuber Ezzequiel, el zurdo fue claro al señalar que su intención no era irse de manera inmediata. Según contó, la idea original era continuar al menos seis meses o un año más en Boca para seguir creciendo futbolísticamente. Sin embargo, las negociaciones nunca avanzaron como esperaba.

“Quizás la idea era quedarnos seis meses o un año más para seguir creciendo, pero ya está, es parte del pasado”, expresó el volante, marcando un tono de cierre y aceptación sobre una situación que generó mucho ruido en su momento.

Su vínculo con Juan Román Riquelme

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando se refirió directamente al líder de la institución de La Boca, Juan Román Riquelme. Barco recordó las declaraciones públicas del actual presidente, quien había cuestionado su salida mediante la cláusula.

“No me generó nada porque no esperaba otra cosa”, sostuvo el futbolista, dejando en claro que no le sorprendieron los dichos del Diez. Según explicó -en ese momento- sintió el respaldo de los hinchas, algo que valoró especialmente. “En ese momento la gente se dio cuenta de la situación y siempre me apoyó”, afirmó.

El cierre fue todavía más contundente. Durante un ping pong de preguntas, le pidieron que calificara su relación con Riquelme del 1 al 10. Barco evitó ponerle un número y fue directo: “Nunca hubo relación, ni la hay”.

Los contactos que nunca tuvieron respuesta

Otro de los puntos más sensibles de su testimonio estuvo vinculado a las gestiones para renovar su contrato. Barco reveló que su representante intentó comunicarse en varias oportunidades con el Consejo de Fútbol de Boca, pero expresó que nunca obtuvo respuesta. “Sinceramente no sé por qué no respondieron. Fue hace bastante tiempo. Se llamó al Consejo de Fútbol, que hoy ya no está más”, explicó, dejando entrever una falta de diálogo que terminó siendo determinante en su salida mediante la cláusula de rescisión.

Lejos de buscar revancha o reabrir el conflicto, Barco se mostró calmo y enfocado en su presente. “Ahora no les diría nada, no tiene sentido volver sobre eso”, agregó, dando por cerrado el tema desde lo personal.

El Colo Barco y su crecimiento en Boca

Durante la charla, el polifuncional jugador que lucha por meterse en la lista para la Copa del Mundo también hizo un repaso autocrítico de sus primeros pasos en Primera División. Reconoció que su llegada al plantel profesional no fue sencilla y que las críticas por no completar los partidos lo afectaron en ese momento.

“Subí sin hacer pretemporada porque me habían bajado a Cuarta. Después alternaba entre jugar y no jugar en Reserva”, recordó. El punto de inflexión, según explicó, se dio con la llegada de Jorge Almirón como entrenador, quien le brindó continuidad tras verlo en un partido.

“Desde ahí no salí más. Fue así y estoy agradecido”, señaló Barco, quien también destacó que hoy se siente un jugador más completo y preparado desde lo físico y lo mental.

Presente europeo y mirada al futuro

Hoy, Barco disfruta de un gran momento en el Racing de Estrasburgo y se muestra enfocado en su crecimiento en Europa. Con Boca ya en el pasado, el mediocampista apuesta a consolidarse en el fútbol francés y mantener viva la ilusión de llegar al Mundial 2026.

Sus declaraciones, sinceras y sin estridencias, vuelven a poner sobre la mesa un tema que todavía genera debate entre los hinchas xeneizes y reafirman una versión que el jugador siente que, con el tiempo, fue comprendida por la gente.