Boca escucha ofertas en el mercado de pases: dos grandes del exterior buscan a un delantero

Boca Juniors analiza el futuro de un delantero en el mercado de pases: Nacional y Peñarol ya consultaron por quien el "Xeneize" pagó 4,5 millones.

El mercado de pases comenzó antes de fin de año en Boca Juniors y, además de refuerzos, la dirigencia ya analiza posibles salidas. En ese escenario, Brian Aguirre aparece en el centro de la escena: Nacional y Peñarol, dos gigantes del fútbol uruguayo, están interesados en el delantero, que perdió protagonismo en el tramo final de 2025 y hoy no es una prioridad.

Según informó este viernes TyC Sports, Nacional y Peñarol activaron contactos informales con Boca para conocer la situación de Aguirre. Ambos clubes evalúan sumarlo como refuerzo de cara a la próxima temporada, aunque por ahora no hubo propuestas formales sobre la mesa.

Desde Uruguay reconocen el interés, pero también son conscientes de la complejidad económica de la operación, ya que el extremo, de 22 años, llegó al "Xeneize" como una apuesta fuerte y su valor de mercado sigue siendo elevado para el contexto regional.

El factor económico que frena la salida

Boca invirtió 4,6 millones de dólares para adquirir el pase de Aguirre desde Newell’s Old Boys, una cifra significativa dentro de la actual gestión. Por ese motivo, en el conjunto boquense no contemplan desprenderse del futbolista por un monto sensiblemente menor, más allá de que no haya logrado consolidarse como titular indiscutido.

Aguirre lleva disputados 37 partidos con la camiseta de Boca.

La posibilidad de una salida existe, pero las opciones más realistas aparecen vinculadas a un préstamo o a una negociación que incluya condiciones favorables para el club argentino, algo que hoy Nacional y Peñarol difícilmente puedan afrontar en términos definitivos.

Los números de Aguirre en Boca y el contexto actual

Las estadísticas ayudan a explicar el escenario. Desde su llegada en 2024, el nacido en Rosario disputó 37 partidos oficiales, acumuló 1.840 minutos en cancha y aportó cuatro goles y cuatro asistencias.

Si bien atravesó un tramo con continuidad y presencia sostenida en el once, su participación fue disminuyendo de manera progresiva hacia el cierre del año. En los encuentros decisivos, su rol quedó relegado y pasó a ocupar un lugar secundario dentro de la rotación ofensiva.

La pérdida de protagonismo de Aguirre no fue casual. El crecimiento futbolístico de Exequiel Zeballos modificó el mapa ofensivo y le quitó espacio en la consideración del cuerpo técnico, que optó por otras variantes en los partidos clave.

Además, el panorama se vuelve aún más exigente con la llegada de Marino Hinestroza, extremo de la Selección Colombia, que arribará como refuerzo para ocupar su misma posición. La competencia interna será mayor y, hoy por hoy, Aguirre corre desde atrás en la pelea por minutos.

Boca define su estrategia en el mercado de pases

Mientras avanza en la búsqueda de incorporaciones, Boca también analiza cómo reordenar el plantel. La situación de Aguirre forma parte de ese diagnóstico: un jugador con inversión alta, proyección vigente, pero con menos protagonismo del esperado.

Por ahora, el interés de Nacional y Peñarol se limita a llamados exploratorios. Sin embargo, con el mercado de pases abierto y la necesidad de algunos clubes de reforzarse, el nombre del delantero podría volver a escena en las próximas semanas.