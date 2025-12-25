Pretemporada 2026 de Boca Juniors: posibles amistosos, altas y bajas del mercado y qué va a pasar con Úbeda

Boca Juniors se prepara para un año decisivo tras clasificarse a la Copa Libertadores 2026. El plantel tendrá su regreso a los entrenamientos el próximo viernes en el predio de Ezeiza, marcando el inicio de una pretemporada cargada de expectativas. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme trabaja en varios frentes simultáneamente: la definición del cuerpo técnico, el armado del plantel y la organización de amistosos de preparación.

El club evalúa la posibilidad de disputar encuentros de práctica con público en La Bombonera durante enero. Además, surgió una propuesta internacional de peso que genera ilusión en el mundo xeneize. Mientras tanto, la continuidad de Claudio Úbeda como director técnico aún no fue confirmada oficialmente, aunque todo indica que será él quien comande los trabajos si no hay anuncios en contrario.

Cuándo arranca la pretemporada de Boca 2026

La pretemporada de Boca Juniors comenzará el 2 de enero de 2026 en el predio que el club tiene en Ezeiza. Los jugadores deberán presentarse para realizarse los exámenes médicos de rutina antes de iniciar los trabajos de preparación física. El Xeneize debutará en el Torneo Apertura 2026 el fin de semana del 25 de enero contra Deportivo Riestra, por lo que contará con aproximadamente tres semanas de trabajo previo.

La pretemporada se desarrollará completamente en Ezeiza sin viajes al exterior, permitiendo al cuerpo técnico trabajar con mayor continuidad. Boca deberá afrontar un calendario exigente que incluye la Copa Libertadores desde la fase de grupos, la Copa Argentina y el Torneo Apertura con cuatro clásicos por delante.

El club evalúa la posibilidad de disputar dos partidos amistosos con público en La Bombonera durante el mes de enero. La iniciativa busca que el equipo llegue con rodaje futbolístico al inicio del campeonato y permita a los hinchas reconectar con el plantel. Esta propuesta responde a un doble objetivo: sumar minutos de competencia y darle oportunidad a aquellos socios que habitualmente no pueden asistir a los partidos oficiales.

Además, surgió una propuesta internacional que generó entusiasmo en la dirigencia. El Napoli de Italia invitó formalmente a Boca para disputar un encuentro amistoso en Europa, lo que representaría el retorno del Xeneize al Viejo Continente tras años de centrar sus compromisos en Sudamérica y Norteamérica. Esta alternativa aún está siendo evaluada por la dirigencia.

Qué va a pasar con Claudio Úbeda como DT

La situación de Claudio Úbeda como director técnico permanece en evaluación a menos de dos semanas del inicio de la pretemporada. El entrenador tiene contrato hasta junio de 2026, pero aún no hubo una reunión formal entre él y Riquelme para definir su continuidad. Según informaron diversos periodistas, la falta de esta charla genera incertidumbre en el cuerpo técnico y en el plantel.

Sin embargo, la lógica indica que si el club no anuncia su salida antes del 2 de enero, Úbeda será quien comande los trabajos de preparación física. El técnico llegó al Xeneize como ayudante de Miguel Ángel Russo y quedó a cargo del plantel tras el fallecimiento del mítico entrenador. La eliminación ante Racing en las semifinales del Clausura generó dudas sobre su continuidad, especialmente por el polémico cambio de Exequiel Zeballos que fue cuestionado por hinchas y periodistas.

Las altas que negocia Boca para 2026

El mercado de pases presenta movimientos concretos en materia de incorporaciones. La dirigencia busca jerarquía para volver a ser competitivo en la Copa Libertadores y trabaja en cerrar refuerzos antes del inicio de la pretemporada.

Marino Hinestroza, el refuerzo más cercano

El extremo colombiano de 24 años, que viene de salir campeón con Atlético Nacional, es el futbolista que más cerca está de llegar a Boca. Según confirmaron desde Colombia, el acuerdo está encaminado y solo restan detalles formales. La operación rondaría los seis millones de dólares y el jugador ya aceptó las condiciones salariales del club. Hinestroza es esperado para sumarse directamente el 2 de enero al plantel en Ezeiza.

Gastón Hernández, la alternativa para la defensa

El defensor central de San Lorenzo también figura entre los objetivos principales de la dirigencia. Sin embargo, persisten complicaciones por un embargo que tiene el club de Boedo con Boca por el caso Martegani. El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, aclaró que para venderle a Boca deben superar el monto del embargo que ronda los cinco millones de dólares.

Además de Hinestroza y Hernández, la dirigencia maneja otras alternativas:

Santiago Ascacibar (Estudiantes de La Plata): volante central con experiencia

Alan Lescano (Argentinos Juniors): mediocampista ofensivo que figura en la carpeta del club

Las bajas confirmadas para 2026

Las salidas del plantel son numerosas y abarcan diferentes situaciones contractuales. Boca ya tiene confirmadas varias bajas para el próximo año.

Jugadores que finalizan contrato

Los siguientes futbolistas no continuarán en el club tras el vencimiento de sus vínculos:

Frank Fabra: finaliza una década en la institución y se marchará con el pase en su poder

Cristian Lema: no se renovará su contrato

Ignacio Miramón: el club no hará uso de la opción de compra

Javier García: arquero que podría renovar por un año más, aunque su continuidad es incierta

Préstamos y cesiones programadas

Lucas Blondel está cerca de irse a préstamo a Argentinos Juniors, con Gimnasia y Racing también interesados. Santiago Dalmasso y Mateo Mendía también serían cedidos para que sumen minutos en otros clubes.

Jugadores que vuelven de préstamo

Un total de 26 futbolistas regresarán de sus préstamos en otros clubes, aunque la mayoría no sería retenida y volverían a salir cedidos o mediante ventas. Entre los nombres más destacados que regresan se encuentran:

Marcelo Weigandt (Inter Miami)

Jabes Saralegui (Tigre)

Gonzalo Maroni (Newell's Old Boys)

Juan Ramírez (Lanús)

Norberto Briasco (Gimnasia La Plata)

Nicolás Orsini (Platense)

Gonzalo Morales (Barracas Central)

Los casos de Herrera y Cavani

El caso de Ander Herrera genera especial atención en la dirigencia. El mediocampista español de 36 años viajó a su país y aún no definió si continuará en el club o se retirará del fútbol profesional. Herrera disputó solamente 17 de 44 partidos posibles en la temporada debido a lesiones, pero el club mantiene la expectativa de contar con él para 2026.

Una situación similar atraviesa Edinson Cavani, quien también padeció problemas físicos que limitaron su participación a 24 encuentros en el año. Con vínculo vigente hasta 2026, la dirigencia espera mayor regularidad del capitán uruguayo para afrontar las competencias del próximo año.