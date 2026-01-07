Los 5 videojuegos con gran descuento que recomienda PlayStation para Reyes

La tienda digital de Sony sumó juegos pensados para jugar en grupo.

Los Reyes Magos también pasaron por PlayStation Store y dejaron una selección de descuentos ideales para seguir aprovechando las vacaciones sin salir de casa. Además de precios rebajados por tiempo limitado, la tienda digital de Sony sumó juegos pensados para jugar en grupo, ya sea en familia o con amigos, con propuestas accesibles, cooperativas y llenas de color. Una oportunidad perfecta para compartir el joystick y sumar horas de diversión en el living.

Entre las ofertas destacadas de enero de 2026 aparecen títulos para todas las edades y gustos, desde aventuras relajadas hasta experiencias caóticas que ponen a prueba el trabajo en equipo. A continuación, un repaso por cinco juegos imperdibles para jugar acompañado, todos con importantes descuentos vigentes en PlayStation Store.

Los juegos con descuentos por Reyes

Paquete de juegos LEGO – 90% OFF (hasta el 8 de enero)

Una de las mejores opciones para jugar con chicos o para quienes buscan algo liviano y entretenido. Los juegos de LEGO combinan humor, acción y puzzles con mecánicas simples y cooperativas. La colección incluye aventuras basadas en franquicias icónicas, ideales para compartir sin frustraciones y disfrutar a cualquier edad.

KeyWe – 85% OFF (hasta el 8 de enero)

KeyWe es una joyita cooperativa que apuesta fuerte a la comunicación. Los jugadores controlan a Bernie y Buoy, dos simpáticos kiwis que trabajan en una oficina postal caótica. Cada nivel propone tareas desopilantes que exigen coordinación, risas y algo de paciencia. Perfecto para jugar de a dos en el sillón.

Overcooked! + Overcooked! 2 – 75% OFF (hasta el 22 de enero)

Un clásico moderno que nunca falla en reuniones familiares o juntadas con amigos. Hasta cuatro jugadores deben colaborar en cocinas cada vez más absurdas y desafiantes. Gritos, risas y caos asegurado. Ideal para sesiones cortas y competitivas, pero siempre divertidas.

Dragon Ball Xenoverse 2 Deluxe Edition – 75% OFF (hasta el 8 de enero)

Para los fanáticos del anime, esta edición deluxe ofrece el juego base más el Super Pass con varios contenidos extra. Combates intensos, personalización profunda y la posibilidad de revivir momentos icónicos del universo Dragon Ball en PS4 y PS5, tanto en solitario como en multijugador.

Funko Fusion – 55% OFF (hasta el 22 de enero)

Acción y aventura con más de 60 personajes de la cultura pop, todos con el inconfundible estilo Funko Pop. Una propuesta colorida y accesible, ideal para jugar en grupo y reconocer personajes de películas, series y cómics.

Las ofertas de Reyes en PlayStation Store son por tiempo limitado, así que conviene aprovecharlas antes de que se terminen y sumar nuevos juegos para disfrutar en compañía.