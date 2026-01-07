Una figura de TN se va del canal y se suma de forma inminente a A24

Figura de TN pasa directo a A24.

Uno de los periodistas más visibles de la pantalla de TN está a punto de dar un giro decisivo en su carrera. Tras un año de fuerte crecimiento profesional y una presencia cada vez más destacada en la grilla del canal, la señal de noticias se prepara para perder a una de sus figuras, que ya tiene todo encaminado para sumarse en breve a A24.

TN suele consolidar perfiles que logran destacarse tanto por su desempeño al aire como por su impacto en redes sociales y en la conversación pública. En ese contexto, este comunicador pasó de ser movilero a transformarse en una voz central de los debates en vivo, con intervenciones que se viralizaron y generaron adhesiones y rechazos, pero nunca indiferencia.

¿Quién es el periodista que pasa de TN a A24?

Se trata de Manu Jove. El periodista construyó una identidad propia en el mundo del streaming, donde se convirtió en una de las caras de Blender, uno de los canales digitales más disruptivos del país. Desde allí amplió su llegada a nuevas audiencias y reforzó un perfil que combina actualidad, análisis político y una fuerte impronta personal.

Su popularidad incluso trascendió el ámbito periodístico. Fue parte de la tercera edición de Párense de Manos, donde protagonizó un duelo que ganó frente al periodista libertario Mariano Pérez, en un evento que tuvo amplia repercusión en redes y medios.

La confirmación del pase llegó este mediodía de la mano de Marina Calabró, quien lo reveló en su columna en Lape Club Social Informativo, el programa que conduce Sergio Lapegüe. Según detalló, el periodista dejará TN en los próximos días para convertirse en una de las nuevas caras de A24, donde tendría un programa propio en el horario nocturno.

Así, TN pierde a una de sus apuestas más fuertes del año, mientras A24 se asegura una incorporación clave en su estrategia de renovación de pantalla. Además de su desembarco, se sumará al streaming de Infobae.