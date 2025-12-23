Se fue una figura de TN.

En las últimas horas se confirmó un movimiento que sacude el tablero de las señales informativas. Una de las caras más visibles de TN prepara su salida del canal para encarar una nueva etapa en la competencia directa. Se trata de Manu Jove, quien en poco tiempo pasó de movilero a convertirse en una de las figuras con mayor presencia en debates televisivos y recortes virales en redes sociales.

El crecimiento de Jove en TN fue sostenido durante el último año, con intervenciones que generaron repercusión tanto a favor como en contra, pero siempre con alto nivel de visibilidad. En paralelo, el periodista amplió su alcance en el ecosistema digital gracias a su participación en Blender, uno de los canales de streaming político y de actualidad más influyentes del momento.

La noticia de su salida fue revelada por Marina Calabró en su columna en Lape Club Social Informativo, el ciclo conducido por Sergio Lapegüe. Allí explicó que Jove dejará TN en los próximos días para convertirse en una de las nuevas incorporaciones de A24, donde tendría un espacio propio en la franja nocturna.

Los motivos detrás de la decisión de Manu Jove

Según detalló Calabró, la decisión está directamente relacionada con una cláusula contractual implementada por TN y El Trece, que condiciona la renovación de sus figuras a no participar en streamings ajenos al grupo. “Esto obliga a muchos periodistas a tomar decisiones”, explicó la analista, y señaló que la presencia activa de Jove en Blender fue determinante para el cambio de pantalla. Además de su desembarco en A24, el periodista también se sumará al streaming de Infobae, ampliando aún más su agenda laboral y su presencia multiplataforma.