Se fue llorando: una figura de TN renunció en vivo

Una figura de TN se despidió del programa en vivo

El mundo de la televisión es sumamente dinámico, con cambios no solo en los contenidos que gustan a la gente; sino también en la duración de sus programas e incluso los trabajadores que hay tanto detrás como delante de las cámaras. Tal y como en cualquier rubro, hay caras nuevas y también aquellas que dicen adiós.

Este último es el caso reciente de una persona muy reconocida en TN, ya que tenía una pronunciada exposición en la caja chica. Su adiós lejos estuvo de pasar desapercibido: sus propios compañeros la agasajaron con un obsequio y le dedicaron palabras sumamente emotivas.

Marina Fernández dejó Sábado en TN

Hablamos, ni más ni menos, que de Marina Fernández. La meteoróloga ha tomado notoriedad por su labor en Sábado en TN, ciclo de su vida que ha llegado a su fin, luego de que se conociera su paso a otro programa. Esto lo reveló Gustavo Turbio al aire, quien lanzó de forma intempestiva: "Yo sé que no querías nada, ni que hablara, pero no nos importa nada". Tras ello, le entregó a su (ahora ex) compañera un ramo de flores.

Con suma emoción, agredeció y señaló: "Estoy feliz porque este es un lugar donde me gusta estar y compartir con mis compañeros". Con relación a quien lleva las riendas del producto, le manifestó: "Fuiste la persona que más me ayudó. Yo no sabía absolutamente nada de tele, venía de una oficina del servicio meteorológico. Fue todo un cambio y un crecimiento".

Fue allí cuando su interlocutor la interrumpió y le recordó: "Igual no te vas a ningún lado, es solamente un movimiento. Te vamos a extrañar los sábados porque sos parte de la familia". Esto último deja en evidencia que se trata de un traspaso a otro ciclo dentro del propio canal. En redes, en tanto, la mujer escribió: "Mi corazón siempre va a estar, los voy a mirar. Después de 11 años con Gustavo y unos cuantos con ustedes también".