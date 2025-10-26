Los comicios cerraron a las 18 en todo el país y hay fuerte expectativa por saber quién será el candidato ganador en la provincia de Neuquén, una de las provincias principales de la Patagonia argentina. Los resultados de las elecciones legislativas 2025 en Neuquén llaman la atención dado que es uno de los pocos distritos que elige diputados y senadores, por lo que cuenta con una doble boleta. Esto significa que los electores tuvieron que hacer dos marcas (una por segmento) para poder cumplir con su voto.

La provincia, clave en la Argentina por ser donde se encuentra la reserva de Vaca Muerta, cuenta con un total de 710.814 habitantes de acuerdo al último Censo que se hizo en 2022. Es la decimosexta provincia más poblada del país, solo por arriba de Formosa, Chubut, San Luis, Catamarca, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Qué se elige hoy en Neuquén

La provincia cuyana tiene que renovar cinco diputados y tres senadores, para los cuales hay presentadas en total nueve listas para la Cámara baja y ocho para el Senado.

Quiénes son los candidatos de Neuquén

La competencia por las nueve bancas nacionales se presenta con una modesta oferta electoral, dividida por segmento (en diputados y senadores)

Diputados

Fuerza Patria: Beatriz Gentile, Fernando Pieroni y Mercedes Lamarca

La Libertad Avanza: Antonio Riesco, Soledad Mondaca y Joaquín Figueroa

La Neuquinidad: Karina Mauriera, Joaquín Perren y José Rodríguez

Instrumento Electoral por la Unidad Popular: Claudio Vasquez, "Nany" Ruarte y Santiago Quintulen

Más por Neuquén: Amancay Audisio, Ramón Palavecino y Malena Ortiz

Desarrollo Ciudadano: Gloria Ruiz, Roberto Cides y Rosana Nievas

Movimiento al Socialismo: Macarena Riquelme, Damian Gutiérrez y Silvia Priolo

Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U): Julieta Ocampo, César Parra y Florencia Beltrán

Fuerza Libertaria: Joaquín Eguia, Victoria Grandi y Mariano Rolla

Senadores