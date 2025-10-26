Cierran los comicios en La Matanza y en toda la provincia de Buenos Aires hay gran expectativa por los resultados de las elecciones legislativas 2025 que generarán una nueva composición de la Cámara de Diputados y Senadores. Desde las 18 y hasta las 21 horas del domingo rige la prohibición para difundir datos de boca de urna, por lo que se esperan los resultados oficiales que brindarán desde el Ministerio del Interior. a partir de esa hora.

El 7 de septiembre pasado la diferencia entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza en La Matanza fue marcada: FP se llevó el 53,36% de los votos, contra el 28,62% de LLA. En un tercer lejano lugar quedó el Frente de Izquierda y de Trabajadores con el 7,49%.

Qué se elige hoy en La Matanza

Este domingo se realizaron las elecciones legislativas nacionales en todo el país y, en provincia de Buenos Aires, están en juego 35 bancas de diputados nacionales. De esta manera, en La Matanza la votación definirá diputados y diputadas en representación de la provincia de Buenos Aires.

Vale remarcar que por primera vez se implementó el sistema de Boleta Única Papel (BUP), en donde estuvieron desplegados todos los partidos y frentes en un solo papel y el voto se realizó marcando con una lapicera un solo casillero. A pesar del pedido de La Libertad Avanza de reimprimir las boletas, tras la renuncia de José Luis Espert, la que estuvo en cada una de las mesas de votación fue la que tenía la cara del dirigente renunciado ya que la justicia le denegó tal exigencia.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos en La Matanza y en toda la Provincia

El listado de los primeros candidatos de cada una de las 15 listas que competirán en La Matanza y la provincia de Buenos Aires